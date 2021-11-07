За весь час пандемії від наслідків COVID-19 в Україні померли 72 тисячі осіб: свіжа статистика

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Хмельницькій та Львівській областях.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 17 419 осіб, з них - 1 119 дітей та 195 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 5652 людини.
Як повідомили в МОЗ, за добу 6 листопада в Україні померли 449 осіб. Водночас видужали 8520 осіб.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 3 075 433 особи;
одужало - 2 512 756 осіб;
летальних випадків - 72 084;
проведено ПЛР-тестування - 14 847 087.
У МОЗ уточнили, що 93,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня - невакциновані і не мали жодної дози антикоагулянтної вакцини.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) та Львівській (1465) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ – 625 випадків;
- Вінницька область – 569 випадків;
- Волинська область – 340 випадків;
- Дніпропетровська область – 1527 випадків;
- Донецька область – 757 випадків;
- Житомирська область – 682 випадки;
- Закарпатська область – 270 випадків;
- Запорізька область – 667 випадків;
- Івано-Франківська область – 887 випадків;
- Київська область – 542 випадки;
- Кіровоградська область – 144 випадки;
- Луганська область – 174 випадки;
- Львівська область – 1095 випадків;
- Миколаївська область – 816 випадків;
- Одеська область – 1664 випадки;
- Полтавська область – 633 випадки;
- Рівненська область – 349 випадків;
- Сумська область – 817 випадків;
- Тернопільська область – 403 випадки;
- Харківська область – 1362 випадки;
- Херсонська область – 448 випадків;
- Хмельницька область – 1114 випадків;
- Черкаська область – 271 випадок;
- Чернівецька область – 407 випадків;
- Чернігівська область – 856 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нових ліків прямої дії від коронавірусу. Він зазначив, що розробники рекомендують використовувати препарат за появи перших симптомів COVID-19.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, що 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.
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