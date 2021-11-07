УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

За весь час пандемії від наслідків COVID-19 в Україні померли 72 тисячі осіб: свіжа статистика

7 листопада 2021, 08:22

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Хмельницькій та Львівській областях.

коронавірус
За весь час пандемії від наслідків COVID-19 в Україні померли 72 тисячі осіб: свіжа статистика / pixabay.com

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 17 419 осіб, з них - 1 119 дітей та 195 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 5652 людини.

Як повідомили в МОЗ, за добу 6 листопада в Україні померли 449 осіб. Водночас видужали 8520 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 3 075 433 особи;

Реклама

одужало - 2 512 756 осіб;

летальних випадків - 72 084;

проведено ПЛР-тестування - 14 847 087.

У МОЗ уточнили, що 93,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня - невакциновані і не мали жодної дози антикоагулянтної вакцини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) та Львівській (1465) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ – 625 випадків;
  • Вінницька область – 569 випадків;
  • Волинська область – 340 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1527 випадків;
  • Донецька область – 757 випадків;
  • Житомирська область – 682 випадки;
  • Закарпатська область – 270 випадків;
  • Запорізька область – 667 випадків;
  • Івано-Франківська область – 887 випадків;
  • Київська область – 542 випадки;
  • Кіровоградська область – 144 випадки;
  • Луганська область – 174 випадки;
  • Львівська область – 1095 випадків;
  • Миколаївська область – 816 випадків;
  • Одеська область – 1664 випадки;
  • Полтавська область – 633 випадки;
  • Рівненська область – 349 випадків;
  • Сумська область – 817 випадків;
  • Тернопільська область – 403 випадки;
  • Харківська область – 1362 випадки;
  • Херсонська область – 448 випадків;
  • Хмельницька область – 1114 випадків;
  • Черкаська область – 271 випадок;
  • Чернівецька область – 407 випадків;
  • Чернігівська область – 856 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нових ліків прямої дії від коронавірусу. Він зазначив, що розробники рекомендують використовувати препарат за появи перших симптомів COVID-19.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, що 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.

Читайте також:

viber
МОЗ новини України коронавірус в Україні коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «За весь час пандемії від наслідків COVID-19 в Україні померли 72 тисячі осіб: свіжа статистика». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Близнюкам - неймовірний прибуток, Дівам - клопоти: гороскоп на 6 листопада 2021 для знаків ЗодіакуБлизнюкам - неймовірний прибуток, Дівам - клопоти: гороскоп на 6 листопада 2021 для знаків Зодіаку Казанська осіння: душевні привітання та листівки до святаКазанська осіння: душевні привітання та листівки до свята Температура до 39 та параліч: Україну атакує небезпечна хворобаТемпература до 39 та параліч: Україну атакує небезпечна хвороба Історична подія: Британія першою в світі схвалила таблетки від коронавірусуІсторична подія: Британія першою в світі схвалила таблетки від коронавірусу Чому Зеленський затіяв переполох у КабмініЧому Зеленський затіяв переполох у Кабміні
09:15

Леви - остерігайтеся пліток, Діви - заздрісників: гороскоп на 7 листопада 2021 для знаків Зодіаку

08:39

Перекидання військ на кордон України: у Німеччині попередили РФВідео

08:22

За весь час пандемії від наслідків COVID-19 в Україні померли 72 тисячі осіб: свіжа статистика

07:58

Угорщина "гучно" підтримає Україну в НАТО, але є умова - Кулеба

07:45

Чи може початися світова війна через УкраїнуПогляд

Реклама
07:33

Відсторонення від роботи невакцинованих вчителів: профспілка просить дати їм ще місяцьВідео

07:10

Удар по коронавірусу: українцям пообіцяли ліки прямої діїВідео

06:24

Стара нова пісня: чому Лукашенко і Путін продовжують товкти воду у ступіПогляд

06:01

У моду на зиму 2022 увійшли довгі спідниці приголомшливої краси, які зігріють у тріскучі морозиФотоВідео

05:26

Україну завалить снігом: коли та де вріже зимаВідео

05:02

День працівника соціальної сфери України: привітання та картинки до свята

04:41

Як коронавірус впливає на інтелект: психолог назвала наслідки для тих, хто перехворів

04:19

Їжа, від якої не схуднеш: дієтолог назвала фрукти та овочі, які заважають скинути вагу

03:50

Дієтолог пояснила, що найкраще їсти на сніданок

03:34

Зникне популярний продукт: в Україні можуть заборонити продаж грибівВідео

02:21

Вчені з'ясували, яким чином коронавірус вражає мозок людиниВідео

02:04

Який продукт підходить людям зі слабким серцем - порада експерта

01:40

Жорсткий локдаун і тотальна вакцинація: астролог дала несподіваний прогнозВідео

01:16

Розпускав руки: холостячка Злата Огневич позбулася найнастирливішого "нареченого"

00:51

Прикмети на 7 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
06 листопада, субота
23:56

Україні загрожує медичний колапс, до такого не готове жодне місто - медики

23:24

Погода в Україні на неділю: сонячно вдень, а вночі заморозкиВідео

23:08

Грандіозний фінал шоу Маскарад на 1+1: подробиці та переможці

23:00

У Києві спалахнув торговий центр Інтервал-Плаза: названа причина пожежі

22:17

У Зеленського попередили про агресію Москви та назвали мету перекидання військ РФ на кордонВідео

21:56

"Тіла вирізали з авто": з'ясувалися подробиці кривавої аварії на МиколаєвщиніВідео

21:47

Україні загрожує зима без газу: експерт розкрив найгірший сценарійВідео

21:25

У Грузії на акції на підтримку Саакашвілі помер активіст, опозиція висунула ультиматум

21:03

Лікар назвав головні симптоми нового штаму Дельта-плюсВідео

20:58

Побив росіянина на рингу: українець Захарєєв став чемпіоном світу з боксуВідео

20:41

Локдаун на 5 років: ексміністр дала прогноз через епідемію COVID-19, що лякаєВідео

20:38

На Львівщині у таборі ромів згорів однорічний малюк

20:10

Наймодніші шарфи зима 2022: вони теплі-теплі, немов мамині рукиФотоВідео

19:53

У США закликали надати Україні зброю через агресію РФ

19:47

Конфлікт через карантин: у Луцьку жорстко скрутили водія маршруткиВідео

19:19

Постріл "Байрактара" влучив у плани Кремля дотиснути УкраїнуПогляд

19:17

Українців здивували новим тарифом на газ: хто і коли зможе заощадитиВідео

18:50

У Києві сталася аварія на водогоні: які райони сидять без води

18:27

Психотерапевт розповіла, як побороти осінню нудьгу та не впасти в депресію

17:57

Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі: у Києві заговорили про монополіюВідео

Реклама
17:39

Відповідь за Бандеру: Киву порівняли з твариною і розстріляли його фотоВідео

17:33

Сімейний психолог дала пораду, що потрібно робити, якщо чоловік-партнер пішов на зраду

17:00

Стягування військ РФ на кордон з Україною: Пентагон висунув вимогу МосквіВідео

16:39

У Києві підроблено 10% COVID-сертифікатів - дані Держпродспоживслужби

16:20

Мешканців Рівного змії атакують у ванних через каналізаціюВідео

15:54

Антивакцинатори в Україні та Молдові використовують плакати з однаковим дизайномВідео

15:05

Висока смертність від COVID-19: у МОЗ пояснили, чому Україна опинилася в лідерахВідео

14:57

У російському МЗС підтвердили, що високопоставлений "гонець" Байдена у Москві говорив про Україну

14:42

"Дія" не працюватиме цілу ніч: у Мінцифрі розповіли, чому і коли самеВідео

14:37

"Президент - це криза кар'єрного росту": Порошенко розповів, чи хоче ще раз очолити УкраїнуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти