За весь час пандемії від наслідків COVID-19 в Україні померли 72 тисячі осіб: свіжа статистика / pixabay.com

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 17 419 осіб, з них - 1 119 дітей та 195 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 5652 людини.

Як повідомили в МОЗ, за добу 6 листопада в Україні померли 449 осіб. Водночас видужали 8520 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 3 075 433 особи;

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одужало - 2 512 756 осіб;

летальних випадків - 72 084;

проведено ПЛР-тестування - 14 847 087.

У МОЗ уточнили, що 93,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня - невакциновані і не мали жодної дози антикоагулянтної вакцини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) та Львівській (1465) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ – 625 випадків;

Вінницька область – 569 випадків;

Волинська область – 340 випадків;

Дніпропетровська область – 1527 випадків;

Донецька область – 757 випадків;

Житомирська область – 682 випадки;

Закарпатська область – 270 випадків;

Запорізька область – 667 випадків;

Івано-Франківська область – 887 випадків;

Київська область – 542 випадки;

Кіровоградська область – 144 випадки;

Луганська область – 174 випадки;

Львівська область – 1095 випадків;

Миколаївська область – 816 випадків;

Одеська область – 1664 випадки;

Полтавська область – 633 випадки;

Рівненська область – 349 випадків;

Сумська область – 817 випадків;

Тернопільська область – 403 випадки;

Харківська область – 1362 випадки;

Херсонська область – 448 випадків;

Хмельницька область – 1114 випадків;

Черкаська область – 271 випадок;

Чернівецька область – 407 випадків;

Чернігівська область – 856 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нових ліків прямої дії від коронавірусу. Він зазначив, що розробники рекомендують використовувати препарат за появи перших симптомів COVID-19.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, що 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.

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