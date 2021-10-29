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"Все вийшло з-під контролю": епідеміолог пояснила, чому Україні потрібен жорсткий локдаун

29 жовтня 2021, 10:10

На думку професора-епідеміолога Наталії Виноград, дорогоцінний час було втрачено і влітку влада країни не розгорнула масштабну вакцинацію.

Вакцинація
Епідеміолог пояснила, чому Україні потрібен жорсткий локдаун / УНІАН

Ситуація з коронавірусом в Україні виходить з-під контролю, оскільки влада допустила грубі помилки в боротьбі з пандемією. Про це в ефірі телеканалу Обозреватель заявила доктор медичних наук, професор, епідеміолог Наталія Виноград.

"Не поділяю оптимізму керівників МОЗ. Вже повинні бути заходи не малого карантину, на який ми могли виходити у вересні, а обсягу великого карантину. Сьогодні не може бути мови про те, що хтось "червоний", хтось "зелений". Ми пам'ятаємо, що у нас є рішення, згідно з яким, якщо 13 територій обласного рівня заходять за червону лінію, всі інші ми також закриваємо і говоримо: у нас національний карантин або локдаун. Якщо дотримуватися законодавчої бази, його вже потрібно вводити", - каже вона.

На її думку, дорогоцінний час було втрачено, оскільки влітку ‒ в період, коли пандемія йшла на спад, влада України не провела максимальну інтенсифікацію вакцинацію від COVID-19.

"Не були введені адекватні обмежувальні заходи щодо ситуації. Якщо взяти дорожню карту, затверджену в грудні, яку писав Віктор Ляшко, коли він був ще заступник міністра, і зіставити з параметрами, які він сьогодні як міністр досяг, то ми побачимо, що вони не досягнуті. Враховуючи закони епідеміології під час надзвичайної ситуації такого масштабу, вакцинація повинна була бути інтенсифікована таким чином, як сьогодні, ще влітку. В першу чергу, по групах ризику", - говорить Виноград.

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Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, що за минулу добу, 28 жовтня, в Україні виявили 26 тисяч 870 нових випадків зараження коронавірусом.

Разом з тим від коронавірусу одужали 9 784 людини, 648 померло.

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