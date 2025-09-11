'Дуже схоже на Путіна': Зеленський відповів, чому РФ запустила дрони в Польщу

Під час нальоту дронів в Польщу Росія хотіла побачити, на що готове НАТО.

Атака дронів на Польщу

Інцидент з дронами в Польщі не випадковий. Ймовірно, країна-агресор Росія хотіла подивитися, на що готові партнери України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія хотіла відповідь: а що буде? А на що готові партнери, НАТО? На що голові політично. Вони подивились, на що готові фізично. Чи готові до такої атаки партнери", - наголосив він.

На його думку, також росіяни могли запустити дрони на територію Польщі, щоб партнери не передавали Україні до зими системи ППО.

"Тому що так вони показують: ми можемо вас атакувати, вам теж потрібні системи ППО. Це дуже схоже на Путіна", - йдеться у заяві.

