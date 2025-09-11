Внесли 20 мільйонів застави: екс-голова МСЕК Хмельниччини Крупа вийшла з-під варти

Про що йдеться у матеріалі:
- За Тетяну Крупу внесли заставу у розміні 20 мільйонів гривень
- До цього, ВАКС прийняв рішення звільнити її з-під варти
Колишню голову Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу звільнили з-під варти за рішенням ВАКС. За неї внесли заставу у розмірі 20 млн грн. Їй також наділи електронний браслет. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
У повідомленні САП йдеться, що 4 вересня 2025 року слідчий суддя ВАКС замінив запобіжний захід із тримання під вартою на заставу у 20 млн грн.
"Станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, ексдепутата Хмельницької обласної ради та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків", - йдеться у повідомленні.
Також речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді" уточнила, що 6 вересня на Тетяну Крупу було одягнуто електронний браслет.
Справа Тетяни Крупи - останні новини за темою
Як повідомляв Главред, 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у їхньому помешканні виявили близько 5,2 млн доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, а також дорогі прикраси та коштовності.
24 лютого 2025 року Тетяну Крупу звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії.
4 вересня 2025 року ексочільницю МСЕК та депутатку Хмельницької облради Тетяну Крупу звільнили з-під варти, замінивши запобіжний захід на заставу у 20 млн грн. Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду.
Про джерело: Вищий антикорупційний суд (ВАКС)
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) — вищий спеціалізований суд в Україні, утворений відповідно до судової реформи 2016 року.
Робота новоствореного суду розпочалася 5 вересня 2019 року.
Вищий антикорупційний суд є судом зі всеукраїнською юрисдикцією, що створюється з метою розгляду окремих категорій справ. Крім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її, а також здійснює інші повноваження відповідно до закону.
Судді цього суду призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу, повідомляє Вікіпедія.
