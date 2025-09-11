Внесли 20 мільйонів застави: екс-голова МСЕК Хмельниччини Крупа вийшла з-під варти

Колишню голову Хмельницької МСЕК звільнили з-під варти після внесення застави у 20 млн грн та наділи їй електронний браслет, зазначили в САП.

https://glavred.net/ukraine/vnesli-20-millionov-zaloga-eks-glava-msek-hmelnickoy-oblasti-krupa-vyshla-iz-pod-strazhi-10697288.html Посилання скопійоване

Екс-голова МСЕК Хмельниччини вийшла з-під варти / Колаж: Главред, фото: Хмельницька ОДА, ДБР

Про що йдеться у матеріалі:

За Тетяну Крупу внесли заставу у розміні 20 мільйонів гривень

До цього, ВАКС прийняв рішення звільнити її з-під варти

Колишню голову Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу звільнили з-під варти за рішенням ВАКС. За неї внесли заставу у розмірі 20 млн грн. Їй також наділи електронний браслет. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У повідомленні САП йдеться, що 4 вересня 2025 року слідчий суддя ВАКС замінив запобіжний захід із тримання під вартою на заставу у 20 млн грн.

відео дня

"Станом на 11 вересня 2025 року сторона захисту надала Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтверджувальні документи про внесення в повному обсязі застави за колишню голову Хмельницької МСЕК, ексдепутата Хмельницької обласної ради та виконання особою всіх покладених судом процесуальних обовʼязків", - йдеться у повідомленні.

Також речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді" уточнила, що 6 вересня на Тетяну Крупу було одягнуто електронний браслет.

Справа Тетяни Крупи - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у їхньому помешканні виявили близько 5,2 млн доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, а також дорогі прикраси та коштовності.

24 лютого 2025 року Тетяну Крупу звільнили з посади керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії.

4 вересня 2025 року ексочільницю МСЕК та депутатку Хмельницької облради Тетяну Крупу звільнили з-під варти, замінивши запобіжний захід на заставу у 20 млн грн. Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Інші новини:

Про джерело: Вищий антикорупційний суд (ВАКС) Вищий антикорупційний суд (ВАКС) — вищий спеціалізований суд в Україні, утворений відповідно до судової реформи 2016 року. Робота новоствореного суду розпочалася 5 вересня 2019 року. Вищий антикорупційний суд є судом зі всеукраїнською юрисдикцією, що створюється з метою розгляду окремих категорій справ. Крім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її, а також здійснює інші повноваження відповідно до закону. Судді цього суду призначаються виключно на підставі результатів відкритого конкурсу, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред