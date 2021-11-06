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Удар по коронавірусу: українцям пообіцяли ліки прямої дії

6 листопада 2021, 15:46

Україна знаходиться в пріоритетному списку на поставку ліків від COVID-19.

коронавірус
В Україні з'являться ліки від коронавірусу / Daniel Foster / flickr.com/

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нових ліків прямої дії від коронавірусу.

Як розповів він в ході брифінгу для журналістів, розробники рекомендують використовувати препарат при появі перших симптомів COVID-19, передає РБК-Україна.

Ліки від коронавірусу: коли чекати поставок в Україну

Глава МОЗ звернув увагу на те, що кошти на покупку препарати Україна може перерахувати вже в листопаді-грудні.

Він уточнив, що Україна знаходиться в пріоритетному списку на поставку ліків.

"Зараз фінальна стадія підписання договорів і тоді - перерахування коштів", - пояснив міністр.

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Ляшко додав, що дата початку поставок ще не відома, оскільки вона залежить від багатьох факторів.

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Коронавірус в Україні

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 6 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 25 063 жителів країни. У тому числі захворіла 1 541 дитина і 398 дітей.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 057 осіб; летальних випадків - 793; одужали 11 817 осіб. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та м.Київ (1426).

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Віктор Ляшко лікування коронавірусу
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