Удар по коронавірусу: українцям пообіцяли ліки прямої дії

Україна знаходиться в пріоритетному списку на поставку ліків від COVID-19.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нових ліків прямої дії від коронавірусу.
Як розповів він в ході брифінгу для журналістів, розробники рекомендують використовувати препарат при появі перших симптомів COVID-19, передає РБК-Україна.
Ліки від коронавірусу: коли чекати поставок в Україну
Глава МОЗ звернув увагу на те, що кошти на покупку препарати Україна може перерахувати вже в листопаді-грудні.
Він уточнив, що Україна знаходиться в пріоритетному списку на поставку ліків.
"Зараз фінальна стадія підписання договорів і тоді - перерахування коштів", - пояснив міністр.
Ляшко додав, що дата початку поставок ще не відома, оскільки вона залежить від багатьох факторів.
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Коронавірус в Україні
Нагадаємо, станом на ранок суботи, 6 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 25 063 жителів країни. У тому числі захворіла 1 541 дитина і 398 дітей.
За минулі 24 години було госпіталізовано 5 057 осіб; летальних випадків - 793; одужали 11 817 осіб. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях та м.Київ (1426).