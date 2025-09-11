Рус
Про старі ціни доведеться забути: в Україні зміниться вартість молочних продуктів

Анна Косик
11 вересня 2025, 14:19
Є кілька чинників, які вплинуть на збільшення вартості молочної продукції в Україні.
Скільки будуть коштувати молочні продукти восени і взимку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Марчук:

  • Восени-зимою в Україні молочна продукція зросте у вартості
  • Ціни на молочку до кінця осені, попередньо, можуть піднятися не більш як на 8%

В Україні закінчується "сезон великого молока", тож незабаром ціни на молочні продукти зростуть. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, молочна продукція подорожчає, але не стрімко, адже в Україні не така велика кількість молока екстра-класу. Тож очікується підвищення цін на 7-8% у вересні-листопаді.

відео дня

Ціни на молочку можуть стабілізуватися

Марчук зауважив, що окрім сезонності, є ще один фактор, який впливає на формуванні цін на молочну продукцію восени-взимку - це експортні потенціали України на європейський ринок.

"Наразі ще відбувається експорт молочки, що призводить до зростання собівартості закупівельних цін на молоко екстра-класу, бо ми багато експортуємо. А якщо буде квота, обмежиться кількість експорту, можливо, й ціна тоді стабілізується", - пояснив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чому молочна продукція була дешевша влітку

Главред писав, що за словами аналітиків Асоціації виробників молока, впродовж останнього місяця літа в Україні подешевшала молочна продукція. На зниження цін вплинуло зменшення внутрішнього попиту, збільшення імпорту сирів та призупинення експорту молочної продукції до країн ЄС.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з початком осені в Україні почали дорожчати помідори. Зростання цін відбулось через скорочення пропозиції продукції на ринку, хоча попит залишається стабільним.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали стрімко знижуватися ціни на білокачанну капусту. Більшість виробників відвантажують овоч по ціні 6-12 гривень за кілограм.

Нещодавно вартість огірків в Україні знизилась приблизно на 16% порівняно з початком місяця. Причиною зниження цін стало значне збільшення пропозиції тепличних огірків на ринку.

Більше новин:

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

