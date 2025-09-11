Про старі ціни доведеться забути: в Україні зміниться вартість молочних продуктів

Що сказав Марчук:
- Восени-зимою в Україні молочна продукція зросте у вартості
- Ціни на молочку до кінця осені, попередньо, можуть піднятися не більш як на 8%
В Україні закінчується "сезон великого молока", тож незабаром ціни на молочні продукти зростуть. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
За його словами, молочна продукція подорожчає, але не стрімко, адже в Україні не така велика кількість молока екстра-класу. Тож очікується підвищення цін на 7-8% у вересні-листопаді.
Ціни на молочку можуть стабілізуватися
Марчук зауважив, що окрім сезонності, є ще один фактор, який впливає на формуванні цін на молочну продукцію восени-взимку - це експортні потенціали України на європейський ринок.
"Наразі ще відбувається експорт молочки, що призводить до зростання собівартості закупівельних цін на молоко екстра-класу, бо ми багато експортуємо. А якщо буде квота, обмежиться кількість експорту, можливо, й ціна тоді стабілізується", - пояснив він.
Чому молочна продукція була дешевша влітку
Главред писав, що за словами аналітиків Асоціації виробників молока, впродовж останнього місяця літа в Україні подешевшала молочна продукція. На зниження цін вплинуло зменшення внутрішнього попиту, збільшення імпорту сирів та призупинення експорту молочної продукції до країн ЄС.
Про персону: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
