"Київ повністю несе відповідальність": в Угорщині зробили скандальну заяву

В Угорщині вважають, що в погіршенні відносин між країнами винна Україна.

https://glavred.net/politics/kiev-polnostyu-neset-otvetstvennost-v-vengrii-sdelali-skandalnoe-zayavlenie-10697222.html Посилання скопійоване

Сіярто зачепив тему угорсько-українських відносин / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, consilium.europa.eu

Що заявив Сіярто:

Відносини між Україною та Угорщиною погіршились за останні роки

У погіршенні відносин Угорщина звинувачує Україну

Угорщина готова працювати над покращенням відносин між країнами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинувачує Київ в тому, що система відносин між його країною та Україною пройшла через надзвичайне погіршення протягом останніх 10 років.

Про це він написав у Facebook. Політик заявив, що може це стверджувати "з чистою совістю". При цьому Сіярто стверджує, нібито Угорщина готова налагодити систему відносин.

відео дня

В чому Угорщина звинувачує Україну

Сіярто стверджує, що Угорщина не відбирала права в українських меншин, не наражала на небезпеку енергетичну безпеку українців і не хотіла втягувати їх у війну. При цьому він натякнув, що від протилежних дій з боку Києва нібито страждає Угорщина.

Як Сіярто пропонує налагодити відносини між країнами

Угорський політик погоджується, що система відносин між країнами дуже непроста і висловив щирі сподівання, що вона буде розвиватися у наступні 10 років краще, ніж у попередні.

При цьому він цинічно заявив, що Угорщина готова будь-яких позитивних змін, але "треба пояснити, що це залежить виключно від Києва та України".

Сіярто не вперше кидається з претензіями на Україну

Главред писав, що міністр закордонних справ Угорщини нещодавно публічно звинуватив Україну у нападі на нафтопровід, яким його країна отримує російську нафту. Через це він пригрозив, що Будапешт загрожує Києву відключенням світла.

Скандальні заяви угорських політиків - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що долю України нібито "вирішено", а після завершення війни країну буде розділено на три "зони" - російську, демілітаризовану і західну.

Після удару по нафтоперекачувальній станції у Брянській області Сійярто заявив, що такі події становлять загрозу енергетичній безпеці його країни та, на його думку, є спробою України втягнути Будапешт у війну.

Прем'єр Орбан також був обурений ударом і звернувся з офіційним листом до президента США Дональда Трампа. У зверненні він наголосив, що трубопровід є критично важливим для двох країн, які не мають альтернативних шляхів постачання нафти.

Більше новин:

Про персону: Петер Сіярто Петер Сіярто — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. Як і Орбан, Сіярто поширює євроскептицизм а також російську пропаганду у питаннях щодо України та Грузії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред