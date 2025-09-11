Куп'янськ уже в напівоточенні, на околицях міста тривають бої - Снєгирьов

Росіяни вже давно підійшли дуже близько до Куп'янська.

Наразі Куп'янськ перебуває в напівоточенні

Наразі Куп'янськ перебуває в напівоточенні, а на околицях міста тривають бої. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Правое дело Дмитро Снєгирьов.

"Росіяни фактично на околицях Куп'янська і такі ризики дійсно існують. Окупанти зрозуміли, що їм не вдасться створити широкий фронт - так звану буферну зону від населеного пункту Мілове до міст Куп'янська та Вовчанська. Це неможливо. Плани росіян, серед яких так званий обмін територій, зазнали поразки. І вони змінюють пріоритети. Але головне для окупантів на цьому напрямку - не Куп'янськ", - каже Дмитро Снєгирьов. відео дня

За його словами, окупанти дуже зацікавлені в Куп'янську-Вузловому.

"Окупанти зацікавлені в логістиці. Куп'янськ-Вузловий - найбільший транспортний вузол, ключова залізнична станція. Контроль над цією станцією дасть можливість створити коротке плече логістики і розвивати подальший наступ у напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації", - заявив Снєгирьов.

Для цього, на його думку, росіяни намагатимуться відтворити ситуацію, яка була 2022 року, коли їхнє ізюмське угруповання вважали одним із найбоєздатніших - як із позиції оснащення, так і за чисельністю.

"Угруповання створювалося з метою подальшого оточення українських підрозділів у Донецькій області. Тоді вони практикували загальні та широкі "котли". Розібравшись, що так воно не працює, перейшли до тактики малих "котлів". І ось зараз саме в районі Куп'янська росіяни намагаються просуватися, використовуючи цю тактику. Куп'янськ уже в напівоточенні. Низка нещодавніх успішних контраступальних дій наших Сил оборони покращила тактичне становище, але окупанти відповідають так званими малими штурмовими групами і присутні на околицях міста", - сказав експерт.

Сіра зона ніким не контролюється, але говорити про те, що в міській забудові Куп'янська немає активних бойових дій, це відверто брехати, резюмує Снєгирьов.

Російські військові намагаються закріпитися на північних околицях Куп'янська. Вони використовують тактику просочування в місто і встановлюють прапори, щоб використовувати цю картинку в пропагандистських цілях. У вересні місто ще не раз буде в центрі уваги. Як пишуть аналітики DeepState, 3 вересня росіяни опублікували кадри, на яких демонстрували нібито наявність свого прапора в різних куточках Куп'янська.

Главред писав, що за інформацією аналітиків ISW, на Куп'янському напрямку українські військові просунулися вперед унаслідок успішних контрнаступальних дій на північних і західних околицях Куп'янська.

Раніше майор ЗСУ попереджав про те, що російські окупанти готуються до наступальних дій на Запорізькому напрямку. Зокрема, ворог промацує слабкі місця в обороні українських бійців на правому фланзі.

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт із військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах як експерт з військової та політичної тематики.

