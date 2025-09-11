Гуляли під однією парасолею: Арестовича та росіянку Собчак 'зловили' у Лондоні

У Лондоні "засвітились" проросійський блогер та ексрадник ОП Олексій Арестович разом із російською журналісткою та політиком Ксенією Собчак.

Арестовича та росіянку Собчак "зловили" у Лондоні / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Арестович і Собчак "засвітились" у Лондоні

Ймовірно російська нібито журналістка брала у блогера-втікача Арестовича інтерв'ю

Проросійського блогера-втікача та ексрадник глави Офісу президента Олексія Арестовича помітили в Лондоні разом із російською телеведучою, нібито ліберальною журналісткою та політиком Ксенією Собчак. Вони прогулювались містом під однією парасолькою. Кадри з ними вже завірусились у Мережі.

На відео видно, як вони йдуть вулицею британської столиці в супроводі знімальної групи. Попереду працюють оператори з камерами, поруч — людина з освітленням, а Арестович і Собчак тримають одну парасольку.

"Щоб ви просто розуміли, це у нас Ксенія Собчак з Олексієм Арестовичем. Он вони гуляють, щось обговорюють. Як ви думаєте? Напевно, перемир'я в Україні, про війну, так?", - іронічно вказує автор відео.

Дивіться відео прогулянки Арестовича та Собчак у Лондоні:

/ Фото: скріншот

На ролику ексрадник ОП і росіянка йдуть під однією парасолькою. Перед ними крокують два оператори з камерами, а збоку чоловік тримає освітлення.

Про що саме Собчак розпитувала Арестовича – невідомо. Однак, судячи з джерел і відео, російська журналістка і колишній український радник ОП крокували вулицею Лондона. Сама Ксенія не анонсувала зустріч або інтерв'ю з Арестовичем у своїх соцмережах.

Припускається, що вони знімали інтерв’ю, хоча тема розмови залишається невідомою. У соцмережах Собчак не було жодних згадок про цю зустріч.

Варто зазначити, що це вже не перший їхній контакт. Так, улітку 2024 року Арестович давав їй інтерв’ю, де озвучив намір балотуватися в президенти України.

Скандальні заяви Арестовича щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, втікач і колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович раніше зазначав, що під час прогулянки в іспанській Валенсії його ледь не побив невідомий чоловік, який погрожував через нібито "зраду України".

Крім того, Арестович потрапив у новий скандал, заявивши в прямому ефірі у YouTube-блогера Шелеста, що зневажає українців, назвавши їх "фуфлом" та "лайном".

Також колишній радник цинічно прокоментував розстріл українських військових, які потрапили в полон, сміючись над тим, як "здорові чоловіки перед смертю повзають на колінах". Він переконував, що у наших бійців нібито була можливість уникнути загибелі.

Про персону: Олексій Арестович Олексій Арестович — український військовий оглядач, блогер та колишній радник Офісу Президента, який став відомим своїми регулярними коментарями про перебіг війни, але згодом потрапив у низку скандалів через суперечливі заяви та втечу з України. У 2020–2023 роках Арестович був радником Офісу президента Зеленського, але після скандалу зі словами про те, що російську ракету, яка зруйнувала будинок у Дніпрі, нібито збила українська ППО, подав у відставку. Подальші виступи Арестовича часто викликали резонанс: він називав українців "фуфлом" і зізнавався, що "зневажає" їх, ідентифікував себе як "росіянин в Україні", заявляв, що більше довіряє Путіну, ніж Зеленському, пропонував домовлятися з Кремлем і навіть говорив про можливість об’єднання України та Росії. У 2025 році Арестовича внесли до Реєстру зрадників, а проти нього запровадили санкції РНБО.

