"Я повинна встигнути": Пугачова заговорила про смерть при дітях

Алла Пугачова дала рідкісне інтерв'ю

Примадонна розповіла, як розмовляє з дітьми про смерть

Російська співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після терористичного вторгнення РФ, відверто розповіла, як говорить зі своїми дітьми про можливу смерть. Примадонна зізналася, що не боїться порушувати такі теми в сім'ї, повідомила вона в інтерв'ю.

За словами артистки, зараз вона приділяє набагато більше часу сім'ї та дітям від Максима Галкіна. Близнюкам Лізі та Гаррі скоро виповниться 12 років, і їхня знаменита мати спокійно обговорює з ними тему смерті.

"Я їм завжди кажу, що маю встигнути вам усе розповісти - як треба жити. Вони кажуть: "Чого ти нудиш?". А я відповідаю: "Я повинна встигнути". Ми спокійно на цю тему говоримо, і це навіть продовжує мені життя", - розповіла співачка.

Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми - Пугачова готує дітей до своєї кончини / фото: instagram.com, Максим Галкін

При цьому зірка зазначила, що її підхід сильно відрізняється від того, як вона виховувала старшу доньку Крістіну Орбакайте. Раніше артистка була більше зайнята кар'єрою і гастролями, тому до дочки ставилася суворіше.

"Крістіні було важко, тому що я її виховувала так, щоб вона, якщо, не дай Боже, зі мною щось трапиться, не була травмованою, а знала, що потрібно продовжувати жити. Інакше що, я даремно її любила, щоб вона була такою слабкою людиною?", - зауважила Пугачова.

Алла Пугачов і Максим Галкін з дітьми - розповіла про свій ідеальний відхід із життя / фото: instagram.com, Максим Галкін

Алла Борисівна підкреслила, що смерть її не лякає. Ба більше, вона вже уявила для себе картину ідеального відходу в глибокій старості.

"Я не боюся смерті. Чому я повинна її боятися? Я не хочу бути безпорадною і щоб були страшні болі. Я хотіла б у глибокій старості серед рідних і близьких згаснути, як свічка", - поділилася співачка.

Раніше Главред повідомляв, що Алла Пугачова розкрила, чому голосувала за російського диктатора Володимира Путіна. За словами Примадонни, вона була в захваті від президента РФ, але після однієї події її думка про нього кардинально змінилася.

Також Алла Пугачова зізналася, хто стояв за її шлюбом із путіністом Філіпом Кіркоровим. Співачка розповіла, що це був піар-хід для розкрутки Кіркорова і зізналася, що вийшла за нього заміж через жалість до його рідної людини.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

