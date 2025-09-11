Рекордні зміни: українцям розповіли, що буде з цінами на хліб до кінця року

Основним фактором подорожчання хліба є не дефіцит зерна, а зростання витрат на енергоносії, оплату праці та імпортні складові, вказує експерт.

Що буде з цінами на хліб до кінця року / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Марчук:

На формування ціни на хліб впливає низка факторів

До кінця 2025 року хліб здорожчає ще на 20-25%

Урожай пшениці цього року залишився на рівні минулого, однак через зростання витрат на енергоносії, логістику та інші складові виробництва восени й узимку українцям слід очікувати подальшого подорожчання хліба. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Марчук пояснив, що врожай пшениці цього року склав близько 22 мільйонів тонн, тобто на рівні минулого року, тому говорити про її дефіцит чи вплив нестачі сировини на вартість хліба немає підстав.

Він уточнив, що частка пшениці у кінцевій ціні хліба становить лише 20–25%, тоді як більший вплив мають інші складові виробничого циклу.

"До цих факторів відносяться і логістика, і вартість паливно-мастильних матеріалів, і продовольча інфляція, яка в Україні, на жаль, є досить високою (близько 22%). Хлібозаводи працюють на газових і електропечах, відповідно, ціну формують і витрати на електроенергію та газ, які подорожчали з 1 серпня 2025 року. Таким чином, у ціну на хліб вже буде закладатися подорожчання", - вказує експерт.

Марчук зазначив, що також на ціну впливають витрати на оплату праці, адже зарплати працівників хлібозаводів, які відносяться до критичної інфраструктури, мають бути не меншими за 20 тисяч гривень.

Додатковим фактором є залежність виробництва від імпортних комплектуючих, які закуповуються за валюту, тому курс долара та євро також позначається на ціні хліба.

"Це ключові фактори, які впливають на формування ціни на хліб. У 2024 році ціни на хліб зросли більш ніж на 20% порівняно з 2023 роком. Цього року вже дев'ять місяців поспіль ми спостерігаємо подорожчання хліба на 1,5-2%, тільки в квітні ціни не підвищувалися. Виходить, що за підсумками 2025 року хліб подорожчає приблизно на 20-25%", - резюмував він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чому ціни на продукти продовжують рости - думка експерта

Як писав Главред, зростання інфляції в Україні й надалі триватиме, переконаний член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він озвучив свій прогноз щодо того, як довго продукти залишатимуться на траєкторії подорожчання.

За його словами, за офіційними даними Держкомстату, у лютому інфляція склала 13,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Для порівняння - у січні цей показник був на рівні 12,9%. Це свідчить, що інфляція продовжує зростати. Пендзин підкреслив, що йдеться про індекс підвищення споживчих цін — саме те, що українці відчувають щодня у магазинах, сплачуючи за товари та послуги.

"І ця тенденція, на жаль, вона буде продовжуватися, незважаючи на дії, які спричиняє сьогодні Національний банк України. От ми побачили до 15,5% він підвищив облікову ставку. Це якраз один з методів стримання інфляції", - сказав він в ефірі Еспресо.

Ціни на продукти в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у серпні індекс цін на м’ясо, за даними ФАО, сягнув рекордного рівня — 128 пунктів. Це на 0,6% більше, ніж у липні, і на 4,9% вище показника за серпень 2024 року, повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН.

Водночас в Україні з приходом осені помітно знизилися ціни на тепличні огірки — зараз вони коштують у межах 20–40 грн за кілограм, інформують аналітики EastFruit. Вартість овоча впала приблизно на 16% у порівнянні з початком місяця. Основна причина — суттєве збільшення пропозиції при стабільно невисокому попиті, що сприяло формуванню доступніших цін.

Загалом в Україні розпочався сезон здешевлення овочів. Водночас картопля цього року порушила тенденцію. За даними Мінфіну, деякі її сорти навпаки подорожчали.

Інші новини:

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

