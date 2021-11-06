Термін дії COVID-сертифікатів після одужання скоротили майже вдвічі

COVID-сертифікат про одужання діятиме не 180, а 105 днів / facebook/diia.gov.ua/

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування та використання COVID-сертифікатів. Термін дії міжнародних і внутрішніх сертифікатів після одужання скороченj з 180 до 105 днів.

Про це свідчить постанова Кабміну від 4 листопада 2021 р. № 1156, оприлюднена на Урядовому порталі.

Порядок формування та використання документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування або одужання, також доповнено нормою про те, що COVID-сертифікат після одужання може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.

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читайте такожДо 3-х років в'язниці: в Україні посилили покарання за підробку COVID-сертифікатівЯк повідомляв Главред, в Україні запустять новий документ - цифровий сертифікат одужання від COVID-19. За допомогою такого сертифіката можна буде відвідувати заклади, працювати і вільно пересуватися червоною зоною карантину.

Отримати документ зможуть лише ті, кому поставили діагноз "коронавірус" після того, як з'явився новий сертифікат. Особи, які перехворіли на коронавірус в 2020 або в 2021 році, тобто до появи документа, отримати його не зможуть.

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