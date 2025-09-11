Зеленська в розкішному костюмі підкорила саміт перших леді

Олена Зеленська з'явилася на саміті перших леді та джентельменів.

Володимир Зеленський та Олена Зеленська - перші обличчя в Україні / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

Коротко:

Як зараз виглядає Олена Зеленська

Де вона з'явилася в елегантному образі

Перша леді України Олена Зеленська в новому елегантному образі відвідала форум перших леді.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото з міжнародного заходу, де постала в білому стильному костюмі.

Олена Зеленська постала у білому костюмі / Фото Instagram/olenazelenska_official

"В українській мові слова "освіта", "мир" і "світло" співзвучні. Нести світло і знання здавна означало в нас тотожні речі - "утворити" в усіх сенсах. Робити щось більш видиме, виводити з темряви. Коли в самому центрі Європи розв'язана огидна війна, щоб вижити, нам потрібна сила знань. І практично, і метафорично. Нам усім необхідна максимальна ясність принципів і поглядів. І нам усім потрібні глибокі знання, щоб відрізняти істину від брехні. Усе це несе освіта. Починаємо ювілейний, п'ятий, Саміт перших леді та джентльменів", - підписала свої фото перша леді.

Олена Зеленська з'явилася в білому костюмі / Фото Instagram/olenazelenska_official

Олена Зеленська одягла костюм-двійку, але не класичного крою. На ній був приталений піджак, трохи розкльошений донизу від талії, а також класичні штани зі стрілкою.

Олена Зеленська з'явилася в білому костюмі / Фото Instagram/olenazelenska_official

Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

Про персону: Олена Зеленська Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

