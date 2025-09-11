Зеленська в розкішному костюмі підкорила саміт перших леді

Коротко:
- Як зараз виглядає Олена Зеленська
- Де вона з'явилася в елегантному образі
Перша леді України Олена Зеленська в новому елегантному образі відвідала форум перших леді.
На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото з міжнародного заходу, де постала в білому стильному костюмі.
"В українській мові слова "освіта", "мир" і "світло" співзвучні. Нести світло і знання здавна означало в нас тотожні речі - "утворити" в усіх сенсах. Робити щось більш видиме, виводити з темряви. Коли в самому центрі Європи розв'язана огидна війна, щоб вижити, нам потрібна сила знань. І практично, і метафорично. Нам усім необхідна максимальна ясність принципів і поглядів. І нам усім потрібні глибокі знання, щоб відрізняти істину від брехні. Усе це несе освіта. Починаємо ювілейний, п'ятий, Саміт перших леді та джентльменів", - підписала свої фото перша леді.
Олена Зеленська одягла костюм-двійку, але не класичного крою. На ній був приталений піджак, трохи розкльошений донизу від талії, а також класичні штани зі стрілкою.
Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.
А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
Про персону: Олена Зеленська
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
