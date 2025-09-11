Рус
У Туреччині Валерію і Пригожина пограбував таксист: путіністів позбавили величезної суми

Віталій Кірсанов
11 вересня 2025, 15:59
1999
Таксист привласнив собі 12 тисяч доларів за маршрут вартістю 30 доларів.
У Туреччині Валерію і Пригожина пограбував таксист
У Туреччині Валерію і Пригожина пограбував таксист / колаж: Главред, фото: t.me, Валерія

Коротко:

  • Водій умовив Пригожина провести оплату по терміналу
  • Пригожин встиг сфотографувати машину таксиста

Російську співачку Валерію та її чоловіка, продюсера Йосипа Пригожина, які підтримують терористичне вторгнення РФ в Україну, обдурили на 12 тисяч доларів у Туреччині. Про це пише Telegram-канал Mash.

За інформацією джерела, таксист привласнив собі 12 тисяч доларів (приблизно один мільйон рублів) за маршрут вартістю 30 доларів. Водій умовив Пригожина провести оплату за терміналом ще до початку поїздки. Потім він кілька разів заявляв, що сталися технічні неполадки, і просив повторити маніпуляції з терміналом.

відео дня

У підсумку, за даними Mash, поїздка так і не відбулася. Однак Пригожин встиг сфотографувати машину до того, як зловмисник зник.

Повідомляється, що стамбульська поліція змогла знайти шахрая. Він вибачився перед потерпілими і повернув вкрадені гроші готівкою. Уточнюється також, що таксист неодноразово використовував таку схему, посилаючись на "технічні неполадки" під час оплати поїздки.

Йосип Пригожин і Валерія - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Йосип Пригожин поскаржився, що його хвилює залежність дружини Валерії щодо контролю харчування. Продюсер зазначив, що артистка навіть у ресторані зважує їжу, щоб не переїсти.

А також Йосип Пригожин поділився, що він із Валерією занадто різні. У співачки свій погляд на світ. Також він стверджує, що дружина завжди на його боці, а їхні стосунки побудовані на повазі та підтримці.

Про персону: Валерія

Хто така співачка Валерія?

Валерія - російська естрадна співачка, народна артистка Росії (2013), народна артистка Чеченської (2017) і Кабардино-Балкарської (2018) республік. Народна артистка ПМР (2016).
18 березня 2022 року виступила в "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "Zа мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президента".
7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Валерію внесли до санкційного списку України за "роль у російській пропаганді".

Про персону: Йосип Пригожин

Йосип Пригожин - російський музичний продюсер, бізнесмен, лауреат премій: "Овація" як найкращий "Продюсер року", "Найкращий продюсер десятиліття" за версією телеканалу "МУЗ-ТВ", "Найкращий бізнесмен року".
У березні 2014 року підписав лист президенту Росії Володимиру Путіну на підтримку анексії Криму. Однак у серпні 2016 року заперечував підписання ним і дружиною будь-якого документа.
У серпні 2015 року СБУ внесла Пригожина до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України.

    Коли сценарій очевидний: чому війна РФ приречена розповзатисяПогляд

