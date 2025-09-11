РФ запустила кримський сценарій у Польщі: яка мета атаки і що це змінює для України

Атака дронів на територію Польщі стала цілеспрямованим кроком Кремля для перевірки готовності НАТО реагувати на нові загрози, зазначив Зеленський.

Яка ціль атаки РФ на Польщу і що це змінює для України / Колаж: Главред

11 вересня 2025 року до Києва з офіційним візитом прибув президент Фінляндії Александер Стубб. В рамках переговорів з президентом України Володимиром Зеленським обговорювались питання атаки російських дронів на Польщу, безпека України, посилення санкцій проти Росії і стратегічна міжнародна підтримка у відповідь на дії Кремля.

Главред зібрав основні заяви лідерів обох країн в рамках пресконференції, яку траснлював Офіс президента України.

Атака на Польщу

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом заявив, що запуск дронів на територію Польщі був свідомо спланованим кроком Росії, а не випадковістю.

"Ми приділили багато уваги сьогодні нападу, який вчора росіяни здійснили на Польщу. Майже два десятки дронів. На мій погляд, цілеспрямований. Є повний аналіз траєкторії руху дронів. З'ясовується все більше деталей щодо конструкції дронів, які запустила Росія", - зауважив глава держави.

Він підкреслив, що дії Кремля, зокрема запуск дронів по території Польщі через Україну та Білорусь, свідчать про чіткий задум. Попри масовані удари по Україні, гібридні атаки проти європейських держав і нещодавній інцидент у Польщі, Росія досі не отримала достатньо сильних відповідних заходів, які змусили б її припинити агресію. Зеленський наголосив, що такі кроки необхідні й цілком можливі.

У свою чергу, президент Фінляндії Стубб зазначив, що Москва прагне подальшої ескалації війни.

"Ми бачили приклади цього вчора. Отже, вчора ми бачили те, що матиме ширший відгомін у Європі. Російські дрони залетіли на польську територію, порушивши її межі. Ми цього досі не бачили… Польща ініціювала консультації під четвертою статтею Угоди про створення НАТО. І, звісно, Фінляндія виступає на боці Польщі", - сказав він.

Яка ціль атаки РФ на Польщу і в чому схожість з Кримом

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про мету російської атаки на територію Польщі, порівняв її із ситуацією з Кримом. Він зазначив, що Росія насамперед прагнула перевірити реакцію - які кроки готові зробити партнери політично та чи здатне НАТО і союзники фізично відповісти на такий виклик.

"Третє, якщо можу я так сказати, на мій погляд, вони також могли це зробити для того, щоб партнери не передавали системи ППО Україні перед зимою", - сказав він.

За словами Зеленського, демонстрація Кремля зводилася до меседжу: "ми можемо вас атакувати, і ви маєте бути готові". Він підкреслив, що це виглядає дуже характерно для Путіна, хоча наголосив, що це його особисте спостереження.

"І на мій погляд найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. А чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна, зараз не потрібні просто "зелені чоловічки", як їх називали, які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна, а сьогодні ту саму роль на території Польщі виконували безпілотники російського виробництва. Тому, я думаю, що найнебезпечніше, це коли хтось, наприклад, Сполучені Штати, як це було у нас з Кримом, або ще якісь партнери, передають якісь сигнали. Головне, знаєте як, не довести до війни", - зазначив він.

Президент також зауважив, що внутрішня ситуація вимагає максимальної стриманості, і саме через це атака нагадує йому події навколо Криму, які він розцінює як своєрідну "репетицію".

"І тому я ділюся про те, що я думаю, тому що меседжі від Путіна, вони є в медіа, вони відкриті, вони завжди були про ті чи інші частини Польщі, які Польщі в свій час подарував Радянський Союз. Тобто, риторика та сама", - резюмував він.

Як країни Заходу можуть збивати дрони над Україною

Володимир Зеленський заявив, що питання використання ППО чи авіації на території сусідніх країн, зокрема Польщі, для перехоплення повітряних цілей має розглядатися в межах спільної координації. Він нагадав, що пропозиція збивати дрони над Україною літаками, яку озвучували ще два роки тому, зараз не є достатнім рішенням. Це може стати лише частиною загальної системи захисту, яка посилить безпеку заходу України та Польщі, але цього замало.

"Системи повинні стояти на західній частині нашої держави. І авіація може бути польська, також використовуватись на території Польщі, але потрібна загальна координація і бажано, щоб координувала Україна. Тому що є 5-7 елементів мультизахисту. Можна робити це разом, на якоїсь частині, разом з Польською Республікою. Знов-таки ми відкриті до цього", - вказує Зеленський.

Patriot не допоможуть збивати дрони – як Україна може допомогти Польщі

Президент наголосив, що системи Patriot неефективні проти дронів типу "Шахед" і призначені передусім для протидії балістичним ракетам. За його словами, США, як головний виробник, випускають лише 50–60 ракет Patriot на місяць, тоді як Україна стикається з атаками сотень "Шахедів" щодня. До того ж вартість однієї ракети Patriot становить 2–3 мільйони доларів, тоді як дрон обходиться в десятки разів дешевше. Використання таких дорогих систем, як Patriot чи SAMP/T, або ракет по мільйону доларів із літаків не є виходом.

"Ми запропонували нашу допомогу (Польщі - ред.), тому що Patriot Польщі в боротьбі з "Шахедами" не допоможуть, і нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет передусім. Головний виробник цих ракет, США, сьогодні випускають 50-60 ракет на місяць. Ми відкриті і готові допомоги, і (президент США - ред.) Дональд Трамп сказав, що відправить своїх військових, хто потрібен", - зазначив Зеленський.

Зеленський також повідомив, що вже провів консультації з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, Сирський перебуває на прямому зв’язку з польським командуванням, і зараз справа за технічними кроками.

Яка ефективна протидія російським дронам

Україна запропонувала партнерам приєднатися до нової програми, яка передбачає фінансування, виробництво та розробку дронів-перехоплювачів для протидії ворожим безпілотникам. Президент підкреслив, що така ініціатива адресована всім європейським сусідам України та Росії. Він зауважив, що завдяки активному виробництву в умовах війни Україна стала лідером у цій сфері.

"До цього треба підходити максимально швидко, щоб бюрократичні процеси не заважали, ми відкриті до цієї співпраці", - додав президент України.

Зеленський наголосив, що у світі немає достатньої кількості ракет, аби збивати всі типи дронів. Використовувати боєприпаси вартістю мільйон доларів проти апаратів, ціна яких становить лише десятки тисяч, є невиправданим. Він додав, що Україна кожні два-три місяці адаптовує свої методи боротьби, враховуючи зміни у російських безпілотниках.

"Росіяни змінюють ударні дрони кожні два-три місяці. Ми змінюємо боротьбу кожні два-три місяці. Вони змінюють двигуни — ми змінюємо інтерсептори. Вони змінюють кількість, ми змінюємо РЕБи. Вони обходять РЕБи — ми будуємо три-чотири лінії РЕБів", — сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що захист України та європейських країн від дронів має стати системною роботою, і це потребує координації й фінансування.

За його словами, захист як України, так і європейських країн від дронових атак має стати системною роботою, що потребує спільної координації та значного фінансування без зайвої бюрократії. Зеленський також зазначив, що останні "шахеди", які перетнули польський кордон, могли мати реактивні двигуни, судячи з їхньої швидкості, але остаточні деталі поки що невідомі.

Зеленський про переговори з Трампом

Україна підтримує постійний діалог зі Сполученими Штатами на різних рівнях, зокрема щодо санкцій проти Росії та кроків, спрямованих на завершення війни. За словами Володимира Зеленського, команда української влади регулярно контактує з американськими партнерами.

"Постійно відбуваються контакти з американськими колегами на різних рівнях. Голова мого офісу, міністр закордонних справ, голова Ради національної безпеки і оборони. Контактуємо з Рубіо, Келлогом, Віткоффом, з усіма. Може навіть когось не назвав, хай вибачить, у них велика команда", – сказав глава української держави.

Володимир Зеленський повідомив, що відбуваються прямі перемовини з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, остання розмова відбулася після саміту Коаліції охочих у Парижі. Зеленський також наголосив, що в найближчі дні очікуються нові контакти з американськими партнерами.

"Зараз ми спілкуємося, очікуємо, якщо в нас буде можливість в найближчі дні сконтактуватися з Білим Домом. Я думаю, що ми проведемо відповідну бесіду", – анонсував президент.

Крім того, триває підготовка до Генеральної Асамблеї ООН. У межах її роботи цього року відбудеться саміт Кримської платформи за участю світових лідерів, а також спільний з Карні захід, присвячений проблемі викрадених дітей.

Зеленський про військові навчання Росії і Білорусі

Володимир Зеленський заявив, що російсько-білоруські військові навчання "Запад 2025", які стартують у Білорусі, не мають оборонного характеру. Він наголосив, що ці маневри фактично вже розпочалися, згадавши при цьому безпрецедентний випадок 10 вересня, коли російські дрони вперше залетіли вглиб території Польщі.

"Наші військові фіксують переміщення російської техніки, розбудову воєнної інфраструктури. Сенс таких дій Росії точно не оборонний і спрямований точно проти не тільки України", – наголосив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що вся Європа усвідомлює здатність Росії продовжувати та розширювати агресію, тому необхідні рішучі кроки – не лише з боку європейських країн, а й потужний тиск, який зменшить воєнний потенціал РФ.

Який "План перемоги" України і що в ньому спільного з гарантіями безпеки

Президент Володимир Зеленський розповів, що ще до повернення Дональда Трампа на посаду він зустрічався з ним у Нью-Йорку та презентував основні пункти Плану перемоги України. За його словами, ця концепція передбачала кроки, які слід робити вже зараз, не чекаючи завершення війни чи навіть припинення вогню.

"Я приїхав до нього і сказав, що "я хочу Вам показати План перемоги". На мій погляд, План перемоги - це зупинити Росію та не дати можливість їм повторити агресію. Сьогодні наші гарантії безпеки базуються на принципах: сильна українська армія, присутність європейських колег, підтримка Америки, санкції та реконструкція", - пояснив він.

Зеленський пояснив, що ключовим елементом плану була сильна армія. Він просив Трампа надати Україні далекобійну зброю для ударів виключно по військових цілях у випадку, якщо Росія відмовиться від завершення війни чи від припинення вогню. Ще одним важливим пунктом було членство в ЄС — необхідно було визначити конкретну дату, щоб продемонструвати Путіну незворотність цього процесу.

"Третя історія була про НАТО. Ми всі розуміли, що не тільки Америка, а й деякі європейські країни не підтримували членство України в НАТО. Але я вважав, що нам треба дати запрошення в НАТО як крок для того, щоб, як казав Трамп, були карти в руках. І санкції, там був підхід до санкцій. Думаю, що він схожий до того, який ми сьогодні розділяємо. Про те, що є пакет санкцій, він відкритий та зрозумілий, які санкції знімаються, якщо Росія закінчить війну, і які санкції запроваджуються, якщо вони не закінчать війну", - додав глава держави.

