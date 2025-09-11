Україна і МВФ узгоджують новий пакет: що може змінитися у фінансуванні

МВФ оцінює потреби України у фінансуванні та пропонує узгодити суму нового пакету до кінця року.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-i-mvf-soglasovyvayut-novyy-paket-chto-mozhet-izmenitsya-v-finansirovanii-10697291.html Посилання скопійоване

Київ прагне отримати схвалення нового кредитного пакету / depositphotos.com/ua, УНІАН

Коротко:

МВФ оцінює потреби України у фінансуванні до 2027 року на $20 млрд більше

Поточний пакет МВФ у $15,5 млрд майже використаний

Розбіжності між Києвом і МВФ обговорюють до кінця тижня

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть перевищувати прогнози уряду на 20 млрд доларів, повідомляє Bloomberg.

Розбіжності у прогнозах

Розбіжності виникли під час зустрічей співробітників МВФ з представниками українського уряду у Києві щодо зовнішнього фінансування на 2026–2027 роки.

відео дня

За оцінками МВФ, загальна сума, яку Україна повинна забезпечити, буде на 10–20 млрд доларів вищою, ніж прогнози Києва, які становлять 37,5 млрд доларів за два роки.

Необхідність узгодження

Узгодження цих розбіжностей є важливим перед розглядом нової програми кредитування для України, оскільки поточне фінансування вичерпується. Більша частина поточного пакету МВФ у розмірі 15,5 млрд доларів уже надійшла до України.

Позиція уряду та плани на новий пакет

Програма передбачала закінчення війни цьогоріч і розрахована до 2027 року. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко прагне до кінця року отримати схвалення нового пакету від правління МВФ, зазначає видання.

Україна не планує збільшувати податкове навантаження на населення, незважаючи на рекомендації МВФ. Кредитор також наполягає на зменшенні розміру тіньової економіки, який, за оцінками Кабміну, становить понад 30% ВВП.

За інформацією Bloomberg, консультації триватимуть і сторони мають домовитися про суму наступного тижня.

Економічні новини - головне:

Нагадаємо, Главред писав, що 2026 року в Україні мінімальна заробітна плата збільшиться на 688 гривень і становитиме 8688 гривень. За даними офіційної статистики, мінімальну заробітну плату в Україні отримує близько 1,5 мільйона осіб.

Міністерство фінансів України виходить із більш песимістичного сценарію і проєкт Держбюджету-2026 буде сформовано з розрахунку, що війна буде до кінця наступного року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на форумі Forbes Money.

Крім того, дефіцит фінансування України істотно зросте у 2026 році, якщо Росія продовжить інтенсивно бити по всій країні, а уряд не відреагує на вимоги іноземних кредиторів щодо реформ.

Читайте також:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред