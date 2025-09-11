Євро зістрибнув з п’єдесталу: чи варто українцям скуповувати валюту з понеділка

Банкір сказав, що зараз існує безліч потенційних загроз для вартості валют.

https://glavred.net/ukraine/evro-sprygnul-s-pedestala-stoit-li-ukraincam-skupat-valyutu-s-ponedelnika-10697165.html Посилання скопійоване

Курс валют з 15 по 21 вересня / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс валют до 21 вересня

Від чого залежатиме курс євро

Наразі в Україні спостерігається стабільна курсова ситуація, і наступний тиждень не стане винятком. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, з одного боку, зниження інфляційного тиску та розвиток економіки суттєво впливають на міцність гривні. А з іншого - режим "керованої гнучкості" - це певна гарантія від катаклізмів.

відео дня

"Нацбанк, як основний гравець ринку, має вдосталь важелів впливу на курсові показники, врівноважуючи попит і пропозицію", - наголосив він.

Що буде з курсом євро

Лєсовий зауважив, що курс європейської валюти в Україні віддзеркалює її світову вартість у зв’язці з доларом.

"Наразі достеменно невідомо, яких ще викрутасів очікувати, як коливатиметься вартість цих світових валют. Однак зрозуміло, що розрив між ними не збільшиться, скоріше за все, співвідношення між доларом і євро збережеться на рівні 1,15-1,2", - каже банкір.

На його думку, існує безліч потенційних загроз, що на деякий час можуть посилити "вітер" на світових ринках, але він не радить громадянам проявляти надмірну активність зі скуповування євро.

"Адже вже у серпні курс євро зістрибнув зі свого п’єдесталу, втративши у вартості майже 2 грн. Тобто квапливість може зіграти злий жарт: у стані курсової мінливості будь-які надмірні рухи лише шкодять і ведуть до втрат", - підкреслив він.

Яким буде курс валют наступного тижня

Лєсовий також розповів, якими будуть основні показники валютного ринку з 15 по 21 вересня:

коридори валютних змін: 41,15-41,6 грн/дол. та 47,5-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,15-41,50 грн/дол. та 47,5-49 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,05-0,15 грн, у банках — до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах — до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Чи може зрости курс долара

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин говорив, що незважаючи на спроможність НБУ підтримувати курс долара на рівні 41 грн/дол, в умовах посилення ризиків гривня може поступово втрачати позиції та рухатися до позначки 44 грн/дол.

За його словами, наскільки швидко та наскільки сильно гривня ослабне залежатиме від дій регулятора.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив на четвер, 11 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 гривні за долар, а курс європейської валюти установлено на рівні 48,24 гривні за один євро.

Тарас Лєсовий говорив, що цього тижня курс долара очікується в рамках 41,2-41,8 гривні, а коливання вартості євро в Україні буде в межах 48-49 гривні.

Водночас, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йшлося про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред