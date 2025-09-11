Влупить +9 і литимуть грозові дощі: які регіони накриє холоднеча

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 12 вересня
- Де температура повітря опуститься до +9 градусів
- У яких областях будуть дощі та грози
Погода в Україні 12 вересня буде дощовою та грозовою. Синоптики попереджають про похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 12 вересня у західних областях України будуть дощі. Температура повітря підвищиться до 24-28 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні. А ось у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде прохолодно - 16-19 градусів тепла.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 12 вересня
В Україні 12 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у західних, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях. На Закарпатті та Прикарпатті очікується туман. Вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 9-14°, на Одещині до 17°; вдень 18-23°, у південній частині до 26°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +14
За даними meteoprog, 12 вересня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде у Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+27 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+21 градуса.
Погода 12 вересня у Києві
У Києві 12 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°; у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.
Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.
Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
