Влупить +9 і литимуть грозові дощі: які регіони накриє холоднеча

Ангеліна Підвисоцька
11 вересня 2025, 20:35оновлено 11 вересня, 21:55
Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +14 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 12 вересня / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 12 вересня
  • Де температура повітря опуститься до +9 градусів
  • У яких областях будуть дощі та грози

Погода в Україні 12 вересня буде дощовою та грозовою. Синоптики попереджають про похолодання. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 12 вересня у західних областях України будуть дощі. Температура повітря підвищиться до 24-28 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні. А ось у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде прохолодно - 16-19 градусів тепла.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 12 вересня / фото: ventusky

Погода 12 вересня

В Україні 12 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у західних, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях. На Закарпатті та Прикарпатті очікується туман. Вітер буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, на Одещині до 17°; вдень 18-23°, у південній частині до 26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +14

За даними meteoprog, 12 вересня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде у Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+27 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+21 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 12 вересня / фото: meteoprog

Погода 12 вересня у Києві

У Києві 12 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°; у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

