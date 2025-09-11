Зірка "Медового місяця" розповів, як розчарувався в професії

Роман Луцький поділився своїми переживаннями про потрібність професії актора.

Роман Луцький розповів про особисте / Колаж Главред, фото 1+1

Зірка фільму Медовий місяць Роман Луцький поділився, як розчарувався у своїй професії та на якийсь момент подумав, що професія актора більше не потрібна.

"На початку це відчувалося дуже гостро. Здавалося, моя професія абсолютно не потрібна, що вона нічого не дає. Я знецінював те, чим займаюся", - розповідає він телеканалу 1+1.

Роман Луцький про професію / Фото 1+1

"Дивишся на військових, армію, і вони наче реаніматологи держави витягують у критичний момент. А що робить моя професія? Лише пізніше, коли до театру почали приходити вимушені переселенці з інших частин України, люди, які багато втратили, поступово почало змінюватися моє ставлення до своєї роботи. Я відчув, що моя професія все ж таки потрібна. Ці люди, приходячи на вистави, наповнювали театр змістом, і це повертало віру в те, що ми робимо", - додає він.

Актор також каже, що тепер він точно може сказати, що професія актора потрібна. "Але на самому початку було відчуття порожнечі, сумнівів і невизначеності", - підсумував він.

Про персону: Роман Луцький Роман Луцький - український актор театру і кіно, заслужений артист України (2018). Здобув популярність завдяки зйомкам в українському фентезі-фільмі "Сторожова застава" (2017), повідомляє Вікіпедія.

