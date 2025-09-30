Сибіга попередив Будапешт про жорстку відповідь на ворожі кроки: у чому причина

Андрій Сибіга прокоментував блокування Угорщиною низки українських новинних порталів.

В Україні відповіли на недружні кроки Угорщини / Колаж Главред, фото pixabay, Офіс президента

Головне:

Україна дзеркально відповість на недружні кроки Угорщини

Сибіга прокоментував блокування Угорщиною низки українських новинних порталів

Україна дзеркально реагуватиме на недружні кроки Угорщини, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Таким чином він прокоментував блокування Угорщиною сайтів низки українських ЗМІ, передає Укрінформ.

"Україна реагуватиме дзеркально на всі недружні кроки угорської сторони", - наголосив глава МЗС.

Що передувало

Зазначимо, що раніше в Угорщині оголосили про блокування низки українських новинних порталів.

У МЗС України зазначили, що рішення угорського уряду заблокувати доступ до низки українських медіа свідчить про блокування доступу угорців до журналістики, що ґрунтується на фактах.

Як відомо, нещодавно Україна обґрунтовано заборонила кілька іноземних видань, зокрема угорські Origo і Demokrata, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.

Причини конфліктів Угорщини та України: думка експерта

Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора та керівник програми регіональних ініціатив і добросусідства Ради зовнішньої політики "Українська призма", зазначив, що на нинішнє загострення у відносинах між Україною та Угорщиною потрібно дивитися комплексно. Йдеться як про двосторонній діалог, так і про позицію Будапешта щодо Брюсселя, а також про ширшу динаміку взаємодії в трикутнику "Будапешт-Брюссель-Київ".

За словами експерта, незважаючи на прагнення Києва та європейських інституцій запустити переговори щодо вступу України до ЄС і відкрити необхідні напрямки співпраці, Угорщина продовжує перешкоджати цьому процесу. Конфлікт досяг фази загострення з обох боків, і, як наголосив Герасимчук, без залучення третього гравця - Європейського союзу - знайти рішення буде вкрай важко.

Раніше Київ жорстко відповів на скандальний випад Будапешта. Україна відповіла на акт неповаги з боку Угорщини, підкреслив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що долю України нібито "вирішено", а після завершення війни країна буде розділена на три "зони" - російську, демілітаризовану і західну.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

