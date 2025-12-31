Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Європа налаштована скептично: про що попереджали Зеленського перед зустріччю з Трампом

Анна Ярославська
31 грудня 2025, 10:25
107
Багато лідерів європейських держав не довіряють чинній адміністрації президента США, пише Der Spiegel.
Зеленський, Трамп, європейські лідери
Низка лідерів ЄС закликали Зеленського бути обережним на переговорах із Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

  • Європейські лідери побоюються можливих поступок без чітких гарантій безпеки для України
  • Мерц закликав не йти на поступки без ясних умов
  • Франція та низка інших країн наполягають на якнайшвидшому формуванні гарантій безпеки
  • Будь-які домовленості мають бути зафіксовані письмово і супроводжуватися чіткими зобов'язаннями США

Низка європейських глав держав і урядів, як і раніше, не довіряють Дональду Трампу. Вони порадили Володимиру Зеленському проявити обережність перед зустріччю з президентом США. Про це свідчить стенограма відеоконференції між європейцями і Зеленським перед його зустріччю з Трампом, яку отримало видання Spiegel.

Як повідомляється, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який організував відеоконференцію, заявив, що важливо, щоб Зеленський знайшов способи скоординувати дії зі США щодо територіальних поступок, гарантій безпеки та відновлення. Мерц попросив президента України "не заходити занадто далеко" і водночас бути "обережним".

відео дня

У відповідь на запит прессекретар уряду заявила, що уряд Німеччини принципово не коментує деталі конфіденційних переговорів. Інший учасник телефонної конференції підтвердив, що зміст розмови було записано точно, але відмовився підтвердити конкретні цитати, пославшись на конфіденційний характер зустрічі.

Згідно зі стенограмою, президент Франції Макрон закликав європейців прискорити роботу над гарантіями безпеки і якомога швидше завершити свою участь. Як відомо, Макрон давно виступає за створення миротворчих сил в Україні, покликаних захистити країну від нових російських атак у разі мирної угоди.

Згідно зі стенограмою, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив аналогічну думку під час розмови: європейці не повинні виглядати як ті, хто гальмує процес. Однак кілька голів урядів зазначили, що для гарантій безпеки або навіть для розгортання військ потрібне схвалення парламенту.

У Берліні існує скептицизм щодо потенційного розміщення німецьких солдатів в Україні, принаймні доти, доки не стануть зрозумілими навіть основні параметри можливої мирної угоди з Росією. Прессекретар уряду Гілле зазначив у понеділок, що найбільш політично чутливі й водночас найважливіші питання залишаються невирішеними: території та гарантії безпеки.

Під час суботньої відеоконференції прем'єр-міністри Данії, Швеції та Норвегії - Метте Фредеріксен, Ульф Крістерссон і Йонас Гар Стере - попросили президента Зеленського надати якомога більше подробиць щодо американських зобов'язань стосовно потенційних гарантій безпеки після його зустрічі з Трампом. Фраза "це має бути зафіксовано письмово" повторювалася неодноразово, поряд із порадою, що президент України не повинен іти на будь-які формальні поступки з територіальних питань без твердих зобов'язань щодо гарантій безпеки. Згідно з документом, Мерц також наполягав на тому, що Україна готова брати участь у мирній угоді, але їй необхідно знати її деталі, перш ніж підписувати її.

Кілька глав держав і урядів, згідно з документом, порадили Зеленському запитати Трампа про позицію Росії щодо поточної версії мирного плану. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, Макрон і Мерц, як повідомляється, також закликали Зеленського запитати у Трампа, що він зробить, якщо Росія відхилить мирний план, узгоджений європейцями та Україною з американцями в останні тижні.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджено на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.

Далі буде створено американську робочу групу, яка займатиметься досягненням миру в Україні. Переговорники почнуть працювати з Росією, і до них можуть долучитися українські чиновники.

На початку січня лідери країн "коаліції рішучих" зберуться в Парижі. На зустрічі планують визначити конкретний внесок кожної країни в забезпечення безпеки України.

29 грудня Зеленський розповів деталі переговорів з американським лідером Дональдом Трампом. Президенти обговорили мирний план із 20-ти пунктів і гарантії безпеки для України. Трамп розповів Зеленському, на які кроки готовий піти Путін.

Чим закінчилися переговори Трампа і Зеленського: думка експерта

Переговори у Флориді між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом не привели до дипломатичного прориву, вважає російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін.

За його словами, неясною залишається і ситуація з гарантіями безпеки. Ймовірно, Вашингтон намагається перекласти більшу частину відповідальності за безпеку України на Європу.

"Показовими є і слова Трампа про те, що Путін, з яким він розмовляв перед переговорами, не хоче простого припинення вогню, а прагне угоди, яка завершить війну (...) Путін відмовився навіть від тимчасового припинення вогню, зокрема й для проведення референдуму щодо мирної угоди, який може ініціювати Зеленський", - зазначив Невзлін.

"Загалом Трамп підбив підсумок переговорів фразою: "Якщо нічого не вийде, доведеться воювати і вмирати". Це логічно, особливо з урахуванням повного небажання Москви погодитися ні на мир, ні на перемир'я. Питання лише в тому, чи готові США посилити тиск на Росію, чи Вашингтон продовжить обмежуватися констатацією сумних фактів", - додав він.

Інші новини:

Про персону: Леонід Невзлін

Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну та виступає з критикою режиму Путіна, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп новини України новини України та світу мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіянам втерли носа: над містом на Донеччині підняли український прапор

Росіянам втерли носа: над містом на Донеччині підняли український прапор

11:12Фронт
"Атака" як привід: РФ відновила ультиматуми та заяви про капітуляцію України - ISW

"Атака" як привід: РФ відновила ультиматуми та заяви про капітуляцію України - ISW

09:56Війна
Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

08:54Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

З січня ціни зростатимуть: українцям рекомендують запастися одним продуктом

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Мій гурт зіграв останній концерт": Хливнюк висловився про цинічний злочин РФ

"Мій гурт зіграв останній концерт": Хливнюк висловився про цинічний злочин РФ

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

"Ухвалено стратегічне рішення": стало відомо, чи покинуть ЗСУ Покровськ

"Ухвалено стратегічне рішення": стало відомо, чи покинуть ЗСУ Покровськ

Останні новини

11:28

Гороскоп на завтра 1 січня: Левам - сюрпризи, Стрільцям - приємна зустріч

11:26

69-річний Мел Гібсон покинув 35-річну маму своєї дитини

11:18

Звертатися до ворожок - тяжкий гріх: священик пояснив, чим це загрожуєВідео

11:12

Росіянам втерли носа: над містом на Донеччині підняли український прапор

11:05

Жодної цвілі та нальоту: "ледачий" спосіб робить душ ідеально чистим за хвилинуВідео

Новий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - ПопенкоНовий рік Київ і Київська область зустрінуть без світла - Попенко
11:03

Святкова класика СРСР: як виглядав новорічний стіл практично в кожній сім’ї

10:25

Європа налаштована скептично: про що попереджали Зеленського перед зустріччю з Трампом

10:13

Слава Камінська показала доньку, яка підросла: який у неї вигляд

10:07

Новий рік без переїдання: експерт назвала правила, які врятують від набору ваги

Реклама
10:02

Місячний календар стрижок на січень 2026 року

09:56

"Атака" як привід: РФ відновила ультиматуми та заяви про капітуляцію України - ISW

09:50

З пивом і на піску: Кейт і Вільям поділилися раніше не опублікованими фото

09:30

Arista Trading AG досьє

09:28

РФ не може занурити у блекаут Україну, але існує інша загроза - експерт

09:09

Гороскоп Таро на завтра 1 січня: Козерогам - стрибок кар'єри, Терезам - досягнення

09:00

"В Агро" досьє

08:54

Частину українців можуть не відключати від світла: Кабмін готує важливе рішення

08:46

З Новим роком 2026: красиві привітання в прозі та віршах і картинки

08:40

По всій Україні посилюють патрулі за участі військових та поліції: в чому причина

08:27

Дочка Джессіки Альби навчатиметься в одному з найкращих університетів світу

Реклама
08:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 31 грудня (оновлюється)

08:10

Критично для ворога на фронті: партизани влаштували диверсію на території РФ

08:10

РФ терміново засекретила місцезнаходження і пересування ПутінаПогляд

08:10

Карта Deep State онлайн за 31 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:39

Дрони атакували Туапсе: є "прильоти" в причал і НПЗ, спалахнула пожежа

06:53

Горіли багатоповерхівки, поранено дітей: РФ вдарила по житлових будинках в ОдесіФото

06:10

Як у Кремля намітився дефіцит переговорних ходівПогляд

06:00

Передав повноваження Вільяму і Кейт: на королівську сім'ю чекають зміни

05:30

Великі зміни та нові гроші: гороскоп для Риб на 2026 рікВідео

04:30

Невдачі залишаться у 2025 році: які знаки зодіаку скоро почнуть нове життя

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці кота в клубку пряжі за 23 секунди

03:57

Що відбувається з організмом, якщо щоденно пити кефір: жінка провела експеримент

03:15

Без шкребка та щітки: проста дія швидко розморозить лобове скло в авто

01:30

"Має щасливий вигляд": інсайдер розкрив деталі особистого життя Лопес після розлучення

00:14

Джордж Клуні з дітьми залишає США - що сталося

30 грудня, вівторок
23:56

Справжнє "горе на колесах": експерти назвали найпроблемніший автомобільний бренд

23:44

"Не могла ходити - настільки сильний біль": піаніст Хмара вперше розповів про проблеми дружини

22:59

Як Путін Трампа "гнилим оселедцем" нагодувавПогляд

22:58

Купувати чи чекати: експерти спрогнозували вартість житла в Україні у 2026

22:25

Подружжя знайшло капсулу часу: пара розкрила давню таємницю свого будинку

Реклама
22:24

Популярна голлівудська актриса схудла на приголомшливі 22 кг

21:52

Графіки відключень на 31 грудня: чи будуть будинки українців зі світлом на Новий рік

21:35

Зеленський визначився з кандидатурою голови ОП: ЗМІ дізналися, хто це

21:32

Тополя визвірився на журналістку на запитання про розлучення

21:24

Володимир Зеленський захворів - що з ним сталося

21:03

"Ухвалено стратегічне рішення": стало відомо, чи покинуть ЗСУ Покровськ

20:25

Соціологічне опитування: показники довіри до БЕБ зросли майже вдвічі

19:58

Гороскоп на сьогодні 31 грудня: Скорпіонам - хвилювання, Терезам - прибуток

19:55

Переможниця "Холостяка-13" виходить заміж: хто стане її чоловіком

19:16

Заарештовано продюсера російської групи "Ласковый май"

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти