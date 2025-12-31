Європа налаштована скептично: про що попереджали Зеленського перед зустріччю з Трампом

Багато лідерів європейських держав не довіряють чинній адміністрації президента США, пише Der Spiegel.

https://glavred.net/world/evropa-nastroena-skepticheski-o-chem-preduprezhdali-zelenskogo-pered-vstrechey-s-trampom-10728401.html Посилання скопійоване

Низка лідерів ЄС закликали Зеленського бути обережним на переговорах із Трампом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

Європейські лідери побоюються можливих поступок без чітких гарантій безпеки для України

Мерц закликав не йти на поступки без ясних умов

Франція та низка інших країн наполягають на якнайшвидшому формуванні гарантій безпеки

Будь-які домовленості мають бути зафіксовані письмово і супроводжуватися чіткими зобов'язаннями США

Низка європейських глав держав і урядів, як і раніше, не довіряють Дональду Трампу. Вони порадили Володимиру Зеленському проявити обережність перед зустріччю з президентом США. Про це свідчить стенограма відеоконференції між європейцями і Зеленським перед його зустріччю з Трампом, яку отримало видання Spiegel.

Як повідомляється, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який організував відеоконференцію, заявив, що важливо, щоб Зеленський знайшов способи скоординувати дії зі США щодо територіальних поступок, гарантій безпеки та відновлення. Мерц попросив президента України "не заходити занадто далеко" і водночас бути "обережним".

відео дня

У відповідь на запит прессекретар уряду заявила, що уряд Німеччини принципово не коментує деталі конфіденційних переговорів. Інший учасник телефонної конференції підтвердив, що зміст розмови було записано точно, але відмовився підтвердити конкретні цитати, пославшись на конфіденційний характер зустрічі.

Згідно зі стенограмою, президент Франції Макрон закликав європейців прискорити роботу над гарантіями безпеки і якомога швидше завершити свою участь. Як відомо, Макрон давно виступає за створення миротворчих сил в Україні, покликаних захистити країну від нових російських атак у разі мирної угоди.

Згідно зі стенограмою, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив аналогічну думку під час розмови: європейці не повинні виглядати як ті, хто гальмує процес. Однак кілька голів урядів зазначили, що для гарантій безпеки або навіть для розгортання військ потрібне схвалення парламенту.

У Берліні існує скептицизм щодо потенційного розміщення німецьких солдатів в Україні, принаймні доти, доки не стануть зрозумілими навіть основні параметри можливої мирної угоди з Росією. Прессекретар уряду Гілле зазначив у понеділок, що найбільш політично чутливі й водночас найважливіші питання залишаються невирішеними: території та гарантії безпеки.

Під час суботньої відеоконференції прем'єр-міністри Данії, Швеції та Норвегії - Метте Фредеріксен, Ульф Крістерссон і Йонас Гар Стере - попросили президента Зеленського надати якомога більше подробиць щодо американських зобов'язань стосовно потенційних гарантій безпеки після його зустрічі з Трампом. Фраза "це має бути зафіксовано письмово" повторювалася неодноразово, поряд із порадою, що президент України не повинен іти на будь-які формальні поступки з територіальних питань без твердих зобов'язань щодо гарантій безпеки. Згідно з документом, Мерц також наполягав на тому, що Україна готова брати участь у мирній угоді, але їй необхідно знати її деталі, перш ніж підписувати її.

Кілька глав держав і урядів, згідно з документом, порадили Зеленському запитати Трампа про позицію Росії щодо поточної версії мирного плану. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, Макрон і Мерц, як повідомляється, також закликали Зеленського запитати у Трампа, що він зробить, якщо Росія відхилить мирний план, узгоджений європейцями та Україною з американцями в останні тижні.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 28 грудня президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.

Після цих переговорів обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджено на 90%, а гарантії безпеки від США - на всі сто. Трамп також відзначив досягнення прогресу.

Далі буде створено американську робочу групу, яка займатиметься досягненням миру в Україні. Переговорники почнуть працювати з Росією, і до них можуть долучитися українські чиновники.

На початку січня лідери країн "коаліції рішучих" зберуться в Парижі. На зустрічі планують визначити конкретний внесок кожної країни в забезпечення безпеки України.

29 грудня Зеленський розповів деталі переговорів з американським лідером Дональдом Трампом. Президенти обговорили мирний план із 20-ти пунктів і гарантії безпеки для України. Трамп розповів Зеленському, на які кроки готовий піти Путін.

Чим закінчилися переговори Трампа і Зеленського: думка експерта

Переговори у Флориді між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом не привели до дипломатичного прориву, вважає російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін.

За його словами, неясною залишається і ситуація з гарантіями безпеки. Ймовірно, Вашингтон намагається перекласти більшу частину відповідальності за безпеку України на Європу.

"Показовими є і слова Трампа про те, що Путін, з яким він розмовляв перед переговорами, не хоче простого припинення вогню, а прагне угоди, яка завершить війну (...) Путін відмовився навіть від тимчасового припинення вогню, зокрема й для проведення референдуму щодо мирної угоди, який може ініціювати Зеленський", - зазначив Невзлін.

"Загалом Трамп підбив підсумок переговорів фразою: "Якщо нічого не вийде, доведеться воювати і вмирати". Це логічно, особливо з урахуванням повного небажання Москви погодитися ні на мир, ні на перемир'я. Питання лише в тому, чи готові США посилити тиск на Росію, чи Вашингтон продовжить обмежуватися констатацією сумних фактів", - додав він.

Інші новини:

Про персону: Леонід Невзлін Леонід Невзлін - російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, один із колишніх керівників нафтової компанії "ЮКОС". Російським судом заочно засуджений до довічного ув'язнення. Після повномасштабного вторгнення підтримав Україну та виступає з критикою режиму Путіна, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред