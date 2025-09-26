"Акт неповаги": Київ жорстко відповів на скандальний випад Будапешта

Україна відповіла на акт неповаги з боку Угорщини, підкреслив Андрій Сибіга.

Заборонено в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників

Україна відповіла на акт неповаги з боку Угорщини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про введення заборони на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників.

"Ми ввели заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону на в'їзд Угорщиною для наших військових посадовців", - написав Сибіга в Х.

За словами міністра, "на кожен акт неповаги з боку Угорщини буде дана адекватна відповідь, особливо на неповагу до наших військових".

Що передувало

Раніше уряд Угорщини заборонив в'їзд на територію країни трьом українським військовим високого рангу, яких офіційний Будапешт називає нібито відповідальними за примусову мобілізацію, яка, як вважають угорські посадовці, призвела до смерті мобілізованого угорця, що є громадянином України і, як стверджують у Будапешті, громадянином Угорщини.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорський уряд заборонив в'їзд до країни українському командиру через атаки на нафтопровід "Дружба".

Деталі скандалу

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд одному з військових командирів і реагувати відповідно.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний "Мадяр") пізніше прокоментував угорську заяву: "Рідкісний птах імітує поранення, захищаючи від нападника своє гніздо. Тоді, коли це має сенс. Український Птах у момент небезпеки віддає перевагу активним діям на відсіч ворогу",- написав він у соцмережах.

Хамські випади Будапешта: відповідь Варшави

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який назвав удари російських дронів по території Польщі неприпустимими.

Сікорський різко відповів Орбану: "Ні, Вікторе. Цей випадок лише підтверджує, що тобі давно пора перестати займати вичікувальну позицію і відкрито засудити агресію з боку Росії", - написав глава польського МЗС.

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що долю України нібито "вирішено", а після завершення війни країна буде розділена на три "зони" - російську, демілітаризовану і західну.

Після удару по нафтоперекачувальній станції в Брянській області Сійярто заявив, що такі події становлять загрозу енергетичній безпеці його країни і, на його думку, є спробою України втягнути Будапешт у війну.

Нагадаємо, раніше Орбан звинуватив Володимира Зеленського в "погрозах" і заявив, що його слова матимуть наслідки для України. Він пов'язав зупинку роботи нафтопроводу "Дружба" з позицією Будапешта щодо вступу України до ЄС, наголосивши, що Київ "не зможе потрапити до Євросоюзу шляхом шантажу і погроз".

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

