Росіянам втерли носа: над містом на Донеччині підняли український прапор

Українські військові показали, що російські пропагандисти брешуть про успіхи окупаційної армії.

Що повідомили в Азові:

Родинське знаходиться під контролем українських військових

Росіяни брешуть про здобутки своєї армії на фронті

Над містом встановлено український прапор

Сили оборони України тримають під контролем населений пункт Родинське, що уДонецькій області, попри брехливі заяви окупантів. Про це повідомив у Telegram 1-й корпус НГУ "Азов".

За даними військових, окупантам вдається просочитися у місто, але є нюанс - їх виявляють і знищують усіма наявними засобами 14 бригади оперативного призначення ім. Івана Богуна НГУ "Червона Калина".

"Бойова робота триває цілодобово. Росія використовує брехню як зброю - нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія - протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни", - йдеться у повідомленні.

Військові також опублікували відео, на якому видно встановлений у Родинському український прапор. Він також доводить, що російська пропаганди бреше про успіхи окупантів.

Дивіться відео з українським прапором над Родинським:

РФ змінила тактику наступу на Донеччині

Главред писав, що за словами командира 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Євгена Ласійчука, окупаційні війська РФ тиснуть на місто Мирноград Донецької області з трьох напрямків, а в Покровську вони ув’язли у міських боях.

Ворог наразі застосовує тактику безперервних піхотних атак. Малі піхотні групи окупантів намагаються "інфільтруватися" на північ Покровська під час погіршення погоди, однак українські захисники зупиняють ці спроби.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила десятки спроб протиснути український захист північніше залізниці у Покровську, але усі вони були невдалі.

Раніше повідомлялося, що українські військові продовжують залишатися в Покровську, оскільки таке рішення є стратегічним. Відступ із Покровська означатиме втрату панівних висот.

Напередодні стало відомо, що окупанти контролюють приблизно половину міста. Проте ворог не може спокійно заходити у Покровськ, тому що всі підступи до нього перебувають під контролем дії українських дронів.

Про джерело: 1-й корпус НГУ "Азов" 1-й корпус НГУ "Азов" - оперативно-тактичне з'єднання в лавах Національної гвардії України. Корпус створений 7 березня 2025 року в рамках реформування Сил оборони України у корпусну систему, пише Вікіпедія.

