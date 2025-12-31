Рус
Слава Камінська показала доньку, яка підросла: який у неї вигляд

Олена Кюпелі
31 грудня 2025, 10:13
Співачка і колишня солістка гурту "НеАнгели" показала свою підрослу доньку від Едгара Камінського.
Слава Камінська
Слава Камінська опублікувала фото доньки/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Камінська

Українська співачка Слава Камінська, яка живе не в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, показала свою доньку, яка підросла.

Як відомо, дівчинку вона народила від пластичного хірурга Едгара Камінського, який також не перебуває в Україні. Так, на своїй сторінці в Instagram, вона поділилася серією знімків, на яких позує її дочка.

Який зараз вигляд має донька Слави Камінської
Як зараз виглядає донька Слави Камінської / Фото Instagram/babaslavka

Фото вона підписала лаконічним: "Сніг".

Який зараз вигляд має донька Слави Камінської
Який зараз вигляд має донька Слави Камінської / Фото Instagram/babaslavka
Який зараз вигляд має донька Слави Камінської
Як зараз виглядає донька Слави Камінської / Фото Instagram/babaslavka
Який зараз вигляд має донька Слави Камінської
Як зараз виглядає донька Слави Камінської / Фото Instagram/babaslavka
Який зараз вигляд має донька Слави Камінської
Як зараз виглядає донька Слави Камінської / Фото Instagram/babaslavka

Коментатори нахвалили дівчинку під постом співачки. "Ця дівчинка розіб'є не одне сердечко", "Така красива дівчинка", - пишуть вони.

Як змінилася Слава Камінська

Варто зазначити, що за останні майже двадцять років Слава Камінська значно змінилася. Вона збільшила губи і груди, зменшила ніс, а навесні 2024 року зробила блефаропластику і видалила грудки Біша.

Про персону: Слава Камінська

Слава Віталіївна Камінська - українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006-2021), дизайнерка та інста-блогерка.
16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

