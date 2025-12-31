Слава Камінська показала доньку, яка підросла: який у неї вигляд

Коротко:
Українська співачка Слава Камінська, яка живе не в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, показала свою доньку, яка підросла.
Як відомо, дівчинку вона народила від пластичного хірурга Едгара Камінського, який також не перебуває в Україні. Так, на своїй сторінці в Instagram, вона поділилася серією знімків, на яких позує її дочка.
Фото вона підписала лаконічним: "Сніг".
Коментатори нахвалили дівчинку під постом співачки. "Ця дівчинка розіб'є не одне сердечко", "Така красива дівчинка", - пишуть вони.
Як змінилася Слава Камінська
Варто зазначити, що за останні майже двадцять років Слава Камінська значно змінилася. Вона збільшила губи і груди, зменшила ніс, а навесні 2024 року зробила блефаропластику і видалила грудки Біша.
Про персону: Слава Камінська
Слава Віталіївна Камінська - українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006-2021), дизайнерка та інста-блогерка.
16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.
