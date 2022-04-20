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Йшов на захоплення Одеси: мати моряка РФ розповіла про бойове завдання крейсера Москва

20 квітня 2022, 05:39

З борту флагмана ЧФ РФ в Одесі нібито повинні були висадитися морські піхотинці. Одна з ракет Нептун прилетіла на палубу, одразу загинули 40 людей.

крейсер Москва
Крейсер Москва затонув 14 квітня в Чорному морі / Фото mil.ru

Російський крейсер Москва, який затонув 14 квітня після попадання в нього двох українських ракет Нептун, в цей момент нібито рухався в Одесу. Там РФ планувала висадку морських піхотинців.

Про це розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода мати матроса-строковика з членів екіпажу затонулого флагмана Чорноморського флоту.

Спочатку жінка сказала, що корабель нібито не йшов на бойовий вихід, коли в нього потрапили ракети.

"Ніякого бойового виходу не було. Вони просто йшли в бік Одеси. Це не бойовий вихід", – сказала вона.

Однак на уточнююче запитання журналіста жінка зазначила, що в Одесі все ж таки планували висадити десант.

"Вони йшли в бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі. Може, я неправильно це розумію, але повинні були "висадитися", – розповіла мати російського матроса.

читайте такожБагато загиблих, поранені з відірваним кінцівками: моряк, який вижив на крейсері Москва, розповів про "місиво" на корабліЗа її словами, в момент аварії крейсера на борту було 510 членів екіпажу. Одна з крилатих ракет Нептун прилетіла на палубу, одразу загинули 40 людей, у багатьох були відірвані кінцівки.

Син зв'язався з нею 14 квітня, коли на крейсері вже добу палала пожежа. За її словами, він плакав і все, що їй розповідав, не відповідало офіційним даним Міноборони.

"Він плакав і кричав: "Мамо, ти розумієш, що сталося? У нас запустили 3 ракети! Частину хлопців евакуювали на фрегат Макарів. Всіх, хто вижив, доставили в Севастополь. Їм дали телефони, Тому що вони були, вибачте, лише в трусах і тільниках. У них все там залишилося, і телефони, і документи. Вони без усього", - розповіла жінка.

Палаючий крейсер Москва
Палаючий крейсер Москва / Фото twitter.com/CovertShores

Вона додала, що тоді в новинах вже говорили про раптове займання судна. Мати запитала у службовця, чи дійсно пожежа виникла з побутової причини, на що її син відповів криком.

"Він сказав мені: "Ні, мамо, це неправда. Ніяка це не пожежа". Він не просто так це говорить, не з голови взяв. Розповідає мені та плаче від жаху, який пережив. Ну, погодьтеся, що він просто так би це не придумав. І це не дерев'яна шлюпка, яка просто так би спалахнула. Ніхто нічого не пояснює. Я просто не розумію, чому радари на знаменитому крейсері, який був оснащений, не розпізнали ці ракети Нептун", – сказала росіянка.

Чому загинув крейсер Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди та почав йти на дно.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Який екіпаж крейсера Москва

Екіпаж російського ракетного крейсера Москва, згідно з даними Вікіпедії, становив 510 осіб.

Міністерство оборони Росії заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера Москва був нібито повністю евакуйований.

Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що 14 моряків екіпажу російського військового корабля Москва доставили в окупований Севастополь. Доля решти екіпажу, серед яких ще 496 осіб, невідома.

У свою чергу, спікер Морської охорони Держприкордонслужби заявив, що евакуювати екіпаж свого флангового корабля Москва росіяни не змогли. За його словами, шторм на морі не дозволив ані погасити пожежу на борту, ані провести евакуацію.

Радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що в Чорному морі після потоплення ракетного крейсера Москва, який був підбитий ввечері 13 квітня, загинув капітан флагмана Чорноморського флоту РФ Антон Купрін. Міноборони РФ підтвердило його смерть.

Журналісти Схем встановили особу одного загиблого мічмана. За їхніми даними, на ракетному крейсері загинув Іван Вахрушев, який служив у п'ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

Скільки коштував крейсер Москва

Вартість крейсера Москва з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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