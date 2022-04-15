У відповідь за крейсер "Москва": окупанти вдарили по ракетному заводу під Києвом

Крилата ракета / facebook.com/PvkZahid

У ніч на 15 квітня російські окупанти вдарили по ракетному заводу під Києвом, у відповідь на потоплений крейсер "Москва".

Як повідомляє пресслужба Концерну Укроборонпром, мова йде про Жулянський машинобудівний завод "Візар".

"15 квітня близько 01:30 Росія завдала ударів по одному з ракетних підприємств державного оборонно-промислового комплексу - ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що окупанти завдали удару після того, як "ширвжиток" українського виробництва, як називали в Росії продукцію заводу, втопив флагман Чорноморського флоту вартістю майже 1 млрд доларів. У концерні уточнили, що мова йде про дві ракети РК-360мц "Нептун".

В Укроборонпромі відмовилися розкрити наслідки удару по заводу, закликавши обмежитися тільки офіційною інформацією. У корпорації додали, що Україні є чим воювати, незважаючи на постійні ракетні атаки окупантів.

Вибухи в Києві

Зазначимо, в ніч на 15 квітня в Києві та області пролунало кілька вибухів. Повідомлялося, що одна з ракет потрапила в "військовий об'єкт".

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Крейсер "Москва" затонув - що відомо

Перша інформація про те, що горить крейсер "Москва", з'явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель знаходився більш ніж в 40 кілометрах від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що в окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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