Чи може Україна знищити Кримський міст, як втопила крейсер Москва: генерал оцінив перспективи

По Кримському мосту можна завдати удару, коли по ньому їхатиме військова техніка / Колаж Igor Smelyansky , twitter.com/Krymsky_bridge

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, чи може Україна знищити Кримський міст, як знищила ракетний крейсер Москва.

За його словами, принаймні теоретично це можливо. Потрібно просто вибирати момент.

"Весь міст, можливо, і ні (не можемо знищити, - ред.), але завдати удару, коли по мосту йдуть війська, можемо. Принаймні, теоретично. Тут потрібно просто вибирати момент", - сказав Романенко в інтерв'ю виданню Obozrеvatel.

За його словами, коли будували Кримський міст, в Росії заявляли, що в України немає ніяких ракетних комплексів.

"Що все це "папірці". І ось тепер ці "папірці" втопили російський флагман", - зазначив Романенко.

Генерал-лейтенант підкреслив, що удар по мосту – це чергова ескалація.

"Це питання не просто військове, а військово-політичне. І якщо вже руйнувати міст, то лише тоді, коли по ньому йтиме колона військової техніки. Ще не час бити по мосту, ще не час бити по арсеналу РФ в Придністров'ї. Поки росіяни бачать страшні сни про це. Але їхній час попереду", - резюмував Романенко.

Нагадаємо, раніше волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов заявив, що в України є можливість зруйнувати Кримський міст і навіть нанести удари по Кремлю. Але українські військові не роблять цього з однієї причини: зараз ніхто не може сказати, що Україна напала на Росію. Навпаки, для всіх РФ - це агресор.

Чому загинув крейсер Москва

13 квітня на російському ракетному крейсері Москва Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через попадання в нього ракет українського протикорабельного комплексу Нептун.

14 квітня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що корабель Москва затонув. Чиновник назвав ситуацію найбільшою поразкою Чорноморського флоту з часів Другої світової війни.

Спочатку в Міноборони РФ підтвердили лише серйозні пошкодження корабля. Те, що судно тонуло, або в нього потрапили українські ракети Нептун, там не сказали.

У Збройних силах України підтвердили, що війська завдали по крейсеру Москва удар ракетою Нептун. Корабель зазнав серйозної шкоди та почав йти на дно.

Як пише Daily Mail, ЗСУ змогли знищити крейсер РФ Москва після того, як захисні системи корабля переключили увагу на підняті в небо в якості приманки безпілотники TB2 і не помітили наближення ракет Нептун.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізно ввечері 14 квітня Міністерство оборони РФ зробило заяву про те, що крейсер Москва затонув.

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