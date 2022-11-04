Її вбили через одну фразу про Україну: у Скадовську окупанти публічно стратили медсестру - ЗМІ

Російські окупанти публічно стратили жінку / колаж фото Міноборони РФ, Фото polit.info

Російські окупанти жорстоко вбили 56-річну колишню медсестру Тетяну Мудренко з окупованого Скадовська в Херсонській області. Її публічно повісили через те, що вона говорила про те, що Скадовськ - це Україна. Про це розповіла її сестра-близнюк Наталія Чорна, повідомляє Financial Times.

Наталя виїхала зі Скадовська ще в квітні, її сестра залишилася там і допомагала дітям з інвалідністю. Обидві сестри постійно брали участь в мітингах проти окупації і поширювали цю інформацію в соцмережах.

Тетяна кілька разів стикалася лицем до лиця з окупантами. У жовтні вона лаяла українських правоохоронців, які зрадили країну і перейшли на бік ворога. Вона крикнула їм "Скадовськ - це Україна". Після цього випадку Тетяну і її чоловіка колаборанти забрали з власного будинку і відвезли в невідомому напрямку.

Окупанти пограбували квартиру подружжя, забрали машину і навіть велосипеди. 15 жовтня місцева мешканка повідомила Наталії, що її сестру Тетяну публічно стратили.

"Вона мені сказала, що Таню повісили. Їй щось влили в рот, а потім повісили перед будівлею суду", - сказала Наталія Чорна.

Сестра загиблої жінки також повідомила, що у чоловіка Тетяни була зламана рука і були сліди побиття. Окупанти дозволили йому поховати дружину, після цього його більше ніхто не бачив.

Пізніше Наталії надіслали свідоцтво про смерть сестри, в якому було зазначено, що вона померла від "механічної асфіксії".

Раніше повідомлялося, що українські військові розповіли про тортури після звільнення з російського полону. Окупанти кололи українських військових невідомим препаратом, ґвалтували жінок і тримали їх у нелюдських умовах.

Нагадаємо, у Німеччині двох чоловіків звинувачують у жорстокому зґвалтуванні 18-річної біженки з України. Вони поглумилися над дівчиною з інтервалом в кілька хвилин. Зараз чоловіки постали перед судом у Дюссельдорфі.

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