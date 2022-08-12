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У Німеччині двоє чоловіків зґвалтували 18-річну біженку з України з інтервалом у 10 хвилин - ЗМІ

12 серпня 2022, 09:24

Прокуратура Дюссельдорфа повідомила, що хоча два зґвалтування були здійснені одне за іншим, обвинувачені не були знайомі один з одним.

зґвалтування
У Німеччині двоє чоловіків зґвалтували українку / Фото ua.depositphotos.com

У Німеччині двох чоловіків звинувачують у жорстокому зґвалтуванні 18-річної біженки з України. Вони поглумилися над дівчиною з інтервалом в кілька хвилин. Зараз чоловіки постали перед судом в Дюссельдорфі.

Як повідомляє Daily Mail, 38-річний тунісець Рашид Б. і 26-річний Абдуллахі А. з Нігерії нібито напали на 18-річну українку, коли вона поверталася в свій номер.

Рашид слідував за дівчиною в її кімнату, перш ніж силою пробратися через двері і напасти на неї в її кімнаті. Лише через десять хвилин після того, як Рашид зник, другий імовірний злочинець увірвався всередину і також скоїв зґвалтування.

Прокуратура Дюссельдорфа повідомила, що хоча два зґвалтування були здійснені одне за іншим, обвинувачені не були знайомі. Також немає доказів спільного плану між ними.

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Як повідомляв Главред, російські окупанти з 125-го полку РФ зґвалтували в Україні 8-річну дівчинку. Цим вони хвалилися в розмові телефоном, яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

У Херсоні російські окупанти протягом 12 годин ґвалтували матір чотирьох дітей. На жінку в розмові з путінськими солдатами в магазині показав місцевий житель, сказавши, що "вона - бандерівка".

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