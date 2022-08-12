У Німеччині двоє чоловіків зґвалтували 18-річну біженку з України з інтервалом у 10 хвилин - ЗМІ

У Німеччині двоє чоловіків зґвалтували українку / Фото ua.depositphotos.com

У Німеччині двох чоловіків звинувачують у жорстокому зґвалтуванні 18-річної біженки з України. Вони поглумилися над дівчиною з інтервалом в кілька хвилин. Зараз чоловіки постали перед судом в Дюссельдорфі.

Як повідомляє Daily Mail, 38-річний тунісець Рашид Б. і 26-річний Абдуллахі А. з Нігерії нібито напали на 18-річну українку, коли вона поверталася в свій номер.

Рашид слідував за дівчиною в її кімнату, перш ніж силою пробратися через двері і напасти на неї в її кімнаті. Лише через десять хвилин після того, як Рашид зник, другий імовірний злочинець увірвався всередину і також скоїв зґвалтування.

Прокуратура Дюссельдорфа повідомила, що хоча два зґвалтування були здійснені одне за іншим, обвинувачені не були знайомі. Також немає доказів спільного плану між ними.

Як повідомляв Главред, російські окупанти з 125-го полку РФ зґвалтували в Україні 8-річну дівчинку. Цим вони хвалилися в розмові телефоном, яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

У Херсоні російські окупанти протягом 12 годин ґвалтували матір чотирьох дітей. На жінку в розмові з путінськими солдатами в магазині показав місцевий житель, сказавши, що "вона - бандерівка".

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