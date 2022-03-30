Російський полковник дав пряму вказівку "зрівняти з землею" ціле село на Сумщині

Про це стало відомо з опублікованого раніше аудіоперехоплення розмови двох офіцерів окупаційної армії
Полковник Російської федерації Євген Журавльов з позивним "Венец" віддав наказ про знищення села Скрягівка в Сумській області.
Російський командир дав пряму вказівку "зрівняти з землею" населений пункт, повідомили в центрі "Миротворець".
Про це стало відомо з опублікованого раніше аудіоперехоплення розмови двох офіцерів окупаційної армії.
Тепер Журавльов перебуває в "чистилищі" "Миротворця" як російський військовий злочинець, причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти цивільного населення, цивільних об'єктів та об'єктів інфраструктури.
"Я зараз лупану по житлових кварталах"
У перехоплених у Тростянці (Сумська область) розмовах між двома офіцерами окупаційної армії з позивними "вінець" і "Ратник", вони домовляються бомбити житлові квартали.
В СБУ зазначили, що "Вінець" - командир 4-ї танкової дивізії полковник Журавльов Євген Миколайович. "Ратник" - його підлеглий, командир одного з підрозділів.
читайте такожВбили чоловіка і собаку, а потім зґвалтували: українка не стала мовчати про звірства російських солдатівОкупанти кажуть, що їх активно поливають "Градами" і всім, чим тільки можна. У відповідь вони обстрілюють житлові квартали.
"Я зараз лупану по житлових кварталах. Вони зараз образяться і будуть працювати", - доповідає один з них.
"Давай, лупи скрізь! По населених пунктах прямо хуя**. На захід кинь пару штук. Всі найближчі від мене", - сказав командир і дав наказ почистити два населених пункти.
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