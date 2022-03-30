Військові 47-ї танкової дивізій РФ бунтують і розривають контракти - не хочуть воювати в Україні

Військові 47-ї танкової дивізій РФ бунтують і розривають контракти / Reuters

Військовослужбовці строкової служби путінської армії масово стали відмовлятися від участі у війні проти України.

Окупанти 26-го танкового полку зі складу 47-ї гвардійської танкової дивізії Збройних сил РФ, подали рапорти про розірвання контрактів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними наших військових, в лавах ЗС країни-агресора як і раніше виникають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом.

"Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47 – ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт", - йдеться в повідомленні.

читайте такожРозстріляли прямо в залі: окупанти вбили відомого дитячого тренера з боксуРаніше ми повідомляли, що російські військові моряки не хочуть атакувати Одесу. Вони вражені тим, наскільки сильна система оборони міста.

Також Главред писав, що полонений російський окупант зізнався, що в українському полоні йому краще, ніж в армії. Також загарбник заявляє, що готовий воювати за Україну.

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