У Бучі з'явився свій "привид": на рахунку 70-річного мисливця вже більше 50 ліквідованих орків / truehunter.ru

У Бучі на Київщині колишній мисливець щоночі влаштовує полювання на російських окупантів.

Місцеві жителі називають його "примарою Бучі" на кшталт "примари Києва", що захищає небо столиці, розповіл у Facebook колишня снайперша Нацгвардії, ветеран АТО Галина Сернівка.

За її інформацією, "привид Бучі" вночі наводить жах серед окупантів, які тероризують місто вдень і ті вже один одному розповідають про переслідування мисливцем-примарою.

Насправді "привид Бучі" - це 70-річний пенсіонер, мисливець з солідним стажем і досягненнями, якого не взяли в місцеву ТРО. Тому на всі відкладені на чорний день гроші чоловік придбав патрони до гвинтівки і відправився партизанити вночі в околицях рідного міста.

читайте такожВся "славна" армія РФ не вміє планувати дії, це допомагає знищувати їх - привид Києва"Після його вилазок рашисти недораховуються 1-3 своїх. На рахунку Бучанського мисливця понад 50 ліквідованих орків. А один патрон, до слова, обходиться старому майже в 150 гривень. Ось і рахуйте. Але для росіян нічого не шкода, жартує дідусь, крім Батьківщини", - написала снайперша.

Зазначимо, що легендарний український пілот, якого охрестили Привид Києва, живий і відчуває себе чудово. Інформація про його загибель не відповідає дійсності і є фейковою.

Як повідомляв Главред, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку напади російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.

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