Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удар по 9-поверхівці, десятки поранених і загиблі: РФ масовано вдарила по Харкову

Альона Вороніна
7 червня 2025, 07:46
432
Під час атаки були прильоти в 9-поверхівку, підприємство, приватний будинок і не тільки. Одна людина загинула, багато поранених. Люди можуть бути під завалами.
Удар по Харькову
РФ масовано вдарила по Харкову/ колаж: Главред, фото: Харківська ОВА

Коротко:

  • РФ масовано вдарила по Харкову
  • Три людини загинули, відомо про 16 постраждалих, під завалами можуть бути люди
  • Було влучання в 9-поверхівку, підприємство, приватний будинок і не тільки

Російські окупанти у ніч на суботу, 7 червня, масовано вдарили по Харкову дронами, керованими авіаційними бомбами і ракетою. Спершу повідомлялося, що одна людина загинула. Потім стало відомо, що загиблих уже троє. Уже відомо про 16 постраждалих, серед них – двоє дітей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що були влучання у Київському і Основ'янському районах міста, а також на околицях Харкова.

відео дня

У Київському районі міста, за попередніми даними, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 м.кв. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завали можуть перебувати люди.

Також у Київському районі було влучання дрона в дерево біля двоповерхового житлового будинку; влучання БпЛА в приватний будинок, що спричинило загорання на площі 10м.кв; влучання БпЛА в землю, від чого спалахнула господарча споруда на площі 10 м.кв.

В Основ'янському районі було влучання дрона в 9-ти поверховий житловий будинок. Сталося загорання 12 квартир на 7, 8 та 9 му поверсі на площі 600 м.кв. З-під завалів деблокували жінку. Медики надають постраждалій допомогу. Також горіли два автомобілі.

Загалом ворог атакував Харків 53 дронами типу "Шахед", 4 керованими авіабомлами і ракетою.

Також на околиці Харкова внаслідок влучання 3 дронів типу "Шахед" в покинуту будівлю коровника і 5 дронів на відкриту територію спалахнула пожежа, без постраждалих.

Кількість загиблих зросла до трьох

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, що вже відомо про трьох загиблих. Одна людина загинула внаслідок влучання по приватному будинку у Київському районі, ще одна – також у Київському районі. Третій загиблий - в Основʼянському районі Харкова.

  • Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
  • Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
  • Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
  • Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
  • Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року
    Наслідки удару по Харкову у ніч на 7 червня 2025 року Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Удар РФ по Україні в ніч на 6 червня – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, відбулася ракетно-дронова атака РФ на Київ – пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених. Станом на 05:00, внаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження щонайменше в шести районах Києва.

Також Главред розповів подробиці нічної атаки РФ по Україні 6 червня – Тернопіль – без світла, у Луцьку пошкоджено багатоповерхівку. У Луцьку 5 осіб постраждали. Інформації про загиблих немає. У Тернополі після вибухів спостерігається задимлення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Поранено 49 осіб. Кількість постраждалих може зрости.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова безпілотник беспилотники дрони авіабомба новини України ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чим конфлікт Трампа і Маска небезпечний для України

Чим конфлікт Трампа і Маска небезпечний для України

08:05Погляди
Удар по 9-поверхівці, десятки поранених і загиблі: РФ масовано вдарила по Харкову

Удар по 9-поверхівці, десятки поранених і загиблі: РФ масовано вдарила по Харкову

07:46Україна
Ворог активно просувається: РФ захопила нові населені пункти на Сумщині

Ворог активно просувається: РФ захопила нові населені пункти на Сумщині

04:14Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Коли в Україні різко знизиться температура: стала відома дата похолодання

Коли в Україні різко знизиться температура: стала відома дата похолодання

Зрадив після весілля: чоловік Лорак прийняв складне рішення

Зрадив після весілля: чоловік Лорак прийняв складне рішення

Буде спека +37 і грозові зливи з градом: Україну накриває небезпечна погода

Буде спека +37 і грозові зливи з градом: Україну накриває небезпечна погода

Чи потрібно розвінчуватися, коли чоловік і дружина розійшлися: священник відповів

Чи потрібно розвінчуватися, коли чоловік і дружина розійшлися: священник відповів

Засипає градом і ламає дерева: люта негода накрила Україну

Засипає градом і ламає дерева: люта негода накрила Україну

Последние новости

08:05

Чим конфлікт Трампа і Маска небезпечний для України

07:46

Удар по 9-поверхівці, десятки поранених і загиблі: РФ масовано вдарила по ХарковуФото

07:10

Два пастухи відрізняються 3-ма деталями: треба знайти відмінності за 19 секунд

06:10

Чергова ніч терору: що запустила РФ по Українімнение

05:40

"Ворог виконує наказ Путіна": експерт рекомендує українцям виїжджати з Сум

Влітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літоВлітку Росія зосередиться на Донеччині: Владислав Селезньов - про плани Кремля на літо
05:30

Суперголоволомка: знайдіть собаку серед котів за 5 секунд

05:18

Після атаки на Київ паливо подешевшає: як заправитися зі знижкою

05:03

Більшість помиляється роками: як правильно смажити кабачки

04:35

Як сказати українською "половник" і "кувшин": вчителька дала відповідьВидео

Реклама
04:14

Ворог активно просувається: РФ захопила нові населені пункти на Сумщині

04:00

Ремінь безпеки ховає секрет: фахівці розповіли, що робить тканинна петля під замком

03:30

Можливі проблеми: водіїв закликали не ігнорувати один індикатор в авто

02:45

Загроза серії ударів: ексспівробітник СБУ попередив про новий обстріл України

02:00

Магніти для удачі: які ТОП-4 знаки зодіаку завжди виходять переможцями

01:41

3 знаки зодіаку, яким літнє сонцестояння принесе нереальну удачу

00:50

Росія може повторити масований удар по Україні: Жданов оцінив ризики

06 июня, пятница
23:27

Трамп не хоче жорстких санкцій проти Росії: WSJ дізналися, що він задумав

23:01

Банкомати ПриватБанку припинять роботу: коли чекати відновлення

22:45

Путін виторговує час для продовження війни: гучне звинувачення Зеленського

22:38

"Готуються нові кроки": Зеленський - про переговори делегації у США

Реклама
22:04

Держава виділить по 50 000 грн дітям: хто у списку

21:59

Зрадив після весілля: чоловік Лорак прийняв складне рішення

21:24

У Гонконзі показали спектакль, у якому Трамп "стріляє" в Зеленського

21:22

Єрмак повідомив про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом і назвав імовірні терміни

20:55

Потужні вибухи лунали один за одним: РФ вдарила по Харкову ракетамиВидео

20:42

Цинізм зашкалює: РФ висунула умову для нових переговорів

20:22

РФ може вдарити по центру Києва: у Раді навали цілі нових російських атак

19:55

Засипає градом і ламає дерева: люта негода накрила УкраїнуВидео

19:47

Від пекельних +34 до прохолодних +15: в Україні раптово зміниться погода

19:42

Суми в небезпеці: військовий експерт попередив про нову загрозу

19:22

Які квіти ще можна посіяти в червні: 10 оптимальних варіантів

19:21

Атака підводного безпілотника: розкрито сценарій удару по Кримському мосту

19:10

Конфлікт Трампа і Маска – чи призведе скандал до імпічменту в СШАмнение

19:01

Нічна атака на Київ: патрульні показали перші хвилини після ударуВидео

18:48

"Без попередження": у клієнтів ПриватБанку списують гроші з рахунків

18:39

Десятки мільйонів на державних боргових паперах: нардеп Герус вразив статками

18:37

Троїцька поминальна субота: 5 заборон, які не можна порушувати 7 червня

18:25

"Ніколи б не подумав": відомий український артист назвав розмір своєї пенсії

18:23

РФ пішла в наступ із новою тактикою: офіцер ЗСУ назвав "гарячий" напрямок

18:00

Де вчитися онлайн у 2025 році: Топ-3 онлайн-школи новости компании

Реклама
17:58

"Павутина" зробила своє діло: як ракетна атака РФ викрила проблеми з авіацією

17:28

ЗСУ перерізали логістику окупантів: ЗМІ повідомляють про оточення десантників РФ

17:16

Десятки тисяч штурмовиків РФ пішли в наступ: у The Telegraph дізналися цілі

17:13

"Хотів одружитись": друзі розповіли про загиблих рятувальників у КиєвіФото

17:12

Супертест на IQ: знайдіть оленя, що сховався в лісі, за 7 секунд

17:01

Тіла з 8-го поверху впали у підвал: у Луцьку РФ вбила молоду пару закоханихФотоВидео

16:58

Позашлюбна дочка Путіна "попалася" в галереї Парижа: займається антивоєнним АРТом

16:51

Експерт розкрив дані розвідки щодо масштабного переміщення сил РФ до Білорусі

16:41

Долар пішов в круте піке: що буде з курсом з 9 червня

16:26

Експерти назвали 12 продуктів, у яких найбільше клітковини

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонНастя КаменськихАлла ПугачоваВіталій Козловський
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти