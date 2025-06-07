Удар по 9-поверхівці, десятки поранених і загиблі: РФ масовано вдарила по Харкову

Під час атаки були прильоти в 9-поверхівку, підприємство, приватний будинок і не тільки. Одна людина загинула, багато поранених. Люди можуть бути під завалами.

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РФ масовано вдарила по Харкову/ колаж: Главред, фото: Харківська ОВА

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РФ масовано вдарила по Харкову

Три людини загинули, відомо про 16 постраждалих, під завалами можуть бути люди

Було влучання в 9-поверхівку, підприємство, приватний будинок і не тільки

Російські окупанти у ніч на суботу, 7 червня, масовано вдарили по Харкову дронами, керованими авіаційними бомбами і ракетою. Спершу повідомлялося, що одна людина загинула. Потім стало відомо, що загиблих уже троє. Уже відомо про 16 постраждалих, серед них – двоє дітей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що були влучання у Київському і Основ'янському районах міста, а також на околицях Харкова.

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У Київському районі міста, за попередніми даними, внаслідок влучання 40 БпЛА, 4 КАБ та 1 ракети по території цивільного підприємства спалахнула пожежа на площі 10000 м.кв. Зафіксовано влучання в чотири будівлі цеху. Під завали можуть перебувати люди.

Також у Київському районі було влучання дрона в дерево біля двоповерхового житлового будинку; влучання БпЛА в приватний будинок, що спричинило загорання на площі 10м.кв; влучання БпЛА в землю, від чого спалахнула господарча споруда на площі 10 м.кв.

В Основ'янському районі було влучання дрона в 9-ти поверховий житловий будинок. Сталося загорання 12 квартир на 7, 8 та 9 му поверсі на площі 600 м.кв. З-під завалів деблокували жінку. Медики надають постраждалій допомогу. Також горіли два автомобілі.

Загалом ворог атакував Харків 53 дронами типу "Шахед", 4 керованими авіабомлами і ракетою.

Також на околиці Харкова внаслідок влучання 3 дронів типу "Шахед" в покинуту будівлю коровника і 5 дронів на відкриту територію спалахнула пожежа, без постраждалих.

Кількість загиблих зросла до трьох

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов розповів, що вже відомо про трьох загиблих. Одна людина загинула внаслідок влучання по приватному будинку у Київському районі, ще одна – також у Київському районі. Третій загиблий - в Основʼянському районі Харкова.

Удар РФ по Україні в ніч на 6 червня – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, відбулася ракетно-дронова атака РФ на Київ – пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених. Станом на 05:00, внаслідок масованої атаки зафіксовано пошкодження щонайменше в шести районах Києва.

Також Главред розповів подробиці нічної атаки РФ по Україні 6 червня – Тернопіль – без світла, у Луцьку пошкоджено багатоповерхівку. У Луцьку 5 осіб постраждали. Інформації про загиблих немає. У Тернополі після вибухів спостерігається задимлення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на атаку РФ по Україні. Окупанти застосували понад 400 дронів і понад 40 ракет. Поранено 49 осіб. Кількість постраждалих може зрости.

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