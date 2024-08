Російські окупанти просунулися на двох напрямках: в ISW розкрили деталі

Російським окупаційним військам вдалося просунутися вперед на двох напрямках, повідомили в американському Інституті вивчення війни.

У Харківській області зафіксовано незначне просування окупантів на півночі, йдеться у свіжому звіті ISW.

Згідно з опублікованими геолокаційними кадрами, війська РФ просунулися біля східного берега Трав'янського водосховища на захід від Глибокого. Також зазначено, що російські війська просунулися на південь уздовж вітрозахисної смуги в полі на південний схід від Лук'янців (на південний схід від Глибокого).

Крім того, відзначено просування ворожих сил на Покровському напрямку. Зокрема, російські війська просунулися в полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід від Желанного (обидва на південний схід від Покровська) відповідно.

При цьому уточнюється, що російські війська також продовжували наземні атаки на північний схід від Покровська поблизу Малинівки, на схід від Покровська біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Єлизаветівки, на південний схід від Покровська біля Калинового, Водяного, Скучного, Карлівки, Птичного.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.