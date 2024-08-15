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Російські окупанти просунулися на двох напрямках: в ISW розкрили деталі

Олексій Тесля
15 серпня 2024, 08:08
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У ISW розповіли про зміну ситуації на лінії фронту в Україні.
Російські окупанти просунулися на двох напрямках: в ISW розкрили деталі
ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російським окупаційним військам вдалося просунутися вперед на двох напрямках, повідомили в американському Інституті вивчення війни.

У Харківській області зафіксовано незначне просування окупантів на півночі, йдеться у свіжому звіті ISW.

Згідно з опублікованими геолокаційними кадрами, війська РФ просунулися біля східного берега Трав'янського водосховища на захід від Глибокого. Також зазначено, що російські війська просунулися на південь уздовж вітрозахисної смуги в полі на південний схід від Лук'янців (на південний схід від Глибокого).

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Скріншот
/ understandingwar.org

Крім того, відзначено просування ворожих сил на Покровському напрямку. Зокрема, російські війська просунулися в полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід від Желанного (обидва на південний схід від Покровська) відповідно.

При цьому уточнюється, що російські війська також продовжували наземні атаки на північний схід від Покровська поблизу Малинівки, на схід від Покровська біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Єлизаветівки, на південний схід від Покровська біля Калинового, Водяного, Скучного, Карлівки, Птичного.

Скріншот
/ understandingwar.org

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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Раніше підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході. Українські військові контролюють ситуацію і дають адекватну відповідь ворогу, наголосив Назар Волошин.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна.

Нагадаємо, як повідомлялося, російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.

Screenshot
/ Главред

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Харківська область Покровськ війна Росії та України Інститут вивчення війни
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