ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях: в ISW назвали напрямки

Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна 12 і 13 липня.

Про це йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на геолоковані кадри, опубліковані 12 липня.

Уточнюється, що українські сили просунулися в лісовій зоні на захід від Лиману Першого і на схід від Берестового.

Крім того, також підкреслюється, що українські захисники просунулися в західній Запорізькій області 12 і 13 липня. Наводяться свідчення військових пропагандистів РФ про те, що українські сили звільнили кілька лісових масивів на північ від Дорожнянки (на південь від Гуляйполя).

Водночас зазначається, що російські окупанти просунулися на півночі Урожайного Донецької області, про захоплення якого повідомляли росіяни. Також окупанти просунулися під Авдіївкою і Торецьком.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.