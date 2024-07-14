ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях: в ISW назвали напрямки

В Інституті вивчення війни проаналізували геолоковані кадри ділянок фронту.

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ЗСУ відбивають російські атаки / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 38 окрема бригада морської піхоти

Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна 12 і 13 липня.

Про це йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на геолоковані кадри, опубліковані 12 липня.

Уточнюється, що українські сили просунулися в лісовій зоні на захід від Лиману Першого і на схід від Берестового.

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/ understandingwar.org

Крім того, також підкреслюється, що українські захисники просунулися в західній Запорізькій області 12 і 13 липня. Наводяться свідчення військових пропагандистів РФ про те, що українські сили звільнили кілька лісових масивів на північ від Дорожнянки (на південь від Гуляйполя).

/ understandingwar.org

Водночас зазначається, що російські окупанти просунулися на півночі Урожайного Донецької області, про захоплення якого повідомляли росіяни. Також окупанти просунулися під Авдіївкою і Торецьком.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що на Харківщині: знищено десятки російських штурмовиків. Ворог продовжує вести наступ, а також готує нові штурмові підрозділи.

Нагадаємо, як повідомлялося, російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.

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