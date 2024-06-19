Відправка військ Естонії в Україну: посол зробила неочікувану заяву

В Естонії заявили про готовність обговорювати відправку своїх військових в Україну.

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Естонія готова відправити свої війська в Україну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 4 окрема танкова бригада

Посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявив, що уряд Естонії готовий обговорювати відправку своїх військових в Україну. Для Таллінна це на "червона лінія".

"Ми сказали, що готові це обговорювати. Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО або Європейського союзу, і наші лідери, я маю на увазі, особливо Міністерство оборони, вони це обговорюють, і нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого", - заявила вона в інтерв'ю РБК-Україна.

Посол додала, що Естонія готувала українських інструкторів у країні.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Війська НАТО в Україні: що відомо

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