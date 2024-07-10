Росія "сточила" 90% свого ресурсу під Харковом: наступ "коштував дорого"

Стільки ворожих солдатів було знищено протягом останніх двох місяців.

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РФ продовжує зазнавати великих втрат у мʼясних штурмах / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", instagram/libkos

Російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. З 10 350 у штурмах з ЗСУ "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 отримали поранення, цитує заступника командира ОТУ "Харків" Віктора Солімчука АрміяІнформ.

Ідеться про втрати ворога з початку його наступу протягом останніх двох місяців. Ще 45 окупантів здалися у полон.

"Тобто орієнтовні втрати противника на нашому напрямку складають приблизно 91%", — повідомив Солімчук.

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За цей час росіяни втратили у Вовчанську більшу частину своєї 138 мотострілецької бригади, "сточили" 83-й, 157-й танковий полки.

Їхня 83 десантно-штурмова бригада теж постійно зазнає втрат, іноді по кількадесят осіб на добу, що підтверджується і полоненими, і в радіоперехопленнях.

Росіянам вже доводиться знімати підрозділи з інших напрямків, вводити резерви і залучати так звані добровольчі православні комуно-фашистські бригади.

Попри це, ЗС РФ все ще мають "досить серйозний" наступальний потенціал.

Ворог перегруповується, відновлює сили та логістику, а в тилах триває підготовка штурмових груп, сказав Солімчук.

Втрати Росії у війні з Україною - актуальні дані

Сили оборони України в ході боїв на східному напрямку фронту змогли знешкодити станом на липень близько 82 тисяч російських окупантів. Ця цифра окруслює втрати російських військ (загиблими та пораненими) в межах Донецької та Луганської областей за період боїв з квітня по червень 2024 року.

Тільки у боях за Часів Яр росіяни поклали тисячі солдат.

За підрахунком The Economist, втрати РФ в Україні вже перевищують кількість втрат агресорки Росії у всіх її війнах за період після Другової світової війни.

Найбільші втрати зафіксовані серед росіян у віці від 35 до 39 років - 27 тисяч військових з лютого 2022 року. Водночас найсерйознішими у відсотковому співвідношенні стали втрати чоловічого населення країни-агресора у віці 45-49 років.

Водночас РФ має живу силу і боєприпаси, аби проводити інтенсивні бойові дії, як зараз, ще впродовж 2-3 років, заявив директор Defense Express Сергій Згурець.

"Наразі лінія фронту 940 кілометрів, 10 ділянок, 3 найбільш активні. Думаю, що Росія матиме можливість 2 роки тиснути в такому форматі", - зазначив він.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

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