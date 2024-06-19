Росіяни намагаються пробитися до височини на Харківщині - Defense Express

Зараз ворог намагається пробитися до височини, щоб мати змогу простіше рухатись на Борову, заявив Сергій Згурець.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-namagayutsya-probitisya-do-visochini-na-harkivshchini-analitiki-rozkrili-detali-10574162.html Посилання скопійоване

Що відбувається під Харковом / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Аналітик Defense Express Сергій Згурець зазначив, що противник має на меті розрізати угруповання ЗСУ на дві ділянки, щоб контролювати зону Борової.

"Противник зараз здійснює наступальні дії на значно ширшій протяжності фронту, не лише в зоні Борової. Покровський, Курахівський напрямки залишаються для противника пріоритетними. Однак всі ділянки фронту певним чином взаємопов'язані. Коли ми говоримо про вісь Куп'янськ-Сватове-Кремінна, то ця ділянка для противника тривалий час була і залишається пріоритетною. Адже росіяни хочуть на всій цій ділянці витіснити українські війська за річку Оскіл. Одним з елементів цієї загальної стратегії є накопичення сил ворога в зоні Борової. План РФ - розрізати угруповання ЗСУ, яке утримує позиції від Куп'янська до Кремінної, на дві ділянки, і контролювати зону Борової, ускладнивши логістику наших угруповань. Але зараз це лише один з напрямків, де ворог спробує просуватися", - розповів аналітик в ефірі телеканалу "Еспресо".

Аналізуючи чисельність накопичення сил противника, Згурець зазначив, що ворог буде реалізовувати стратегію, коли значна кількість піхоти, за підтримки артилерії, спробує пробиватися на Борову.

відео дня

"Західне угруповання противника від Куп'янська до Кремінної складає в межах 110 тис. особового складу. В зоні наступу на Борову сконцентровано близько 10 тис. особового складу. Бойової техніки - 450 одиниць, половина з якої становить саме артилерія", - зазначив він.

Зараз ворог намагається пробитися до височини, щоб мати змогу простіше рухатись на Борову, каже Згурець.

"Два населених пункти знаходяться власне нагорі. Між Боровою є кряж. З тієї ділянки, де зараз намагається наступати противник, є височина, до якої ворог намагається пробитися. Адже звідки буде простіше рухатись на Борову. Хоч все це теоретичні розрахунки, ділянка залишається вкрай важливою. Зараз ворог там накопичив значну кількість особового складу і артилерії, це вже перийшло в публічну площину. Тому це вплине на те, щоб Генштаб ЗСУ посилив цю ділянку фронту. Це було зроблено і раніше, бо ризик наступ в зоні Борової був зрозумілий", - додав він.

Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що після затишшя окупанти почали різко сунути на Торецькому напрямку. У вечірньому зведенні повідомили, що підрозділи авіації та ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали ударів по п’яти районах зосередження особового складу росіян.

Військовий розповів, як ЗСУ зірвали наступ росіян на Харківщині. Юрій Федоренко заявив, що росіяни після спроби наступати у Харківській області загрузли на цьому напрямку. Резерв, що має противник, він застосовує для поповнення чисельних втрат.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред