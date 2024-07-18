Урожайне знищено: підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході

Підрозділи Сил оборони України були передислоковані з Урожайного Донецької області через те, що позиції українських військових у селищі були знищені внаслідок інтенсивних атак і обстрілів з боку ворога, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Хортиця", підполковник ЗСУ Назар Волошин.
"Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було прийнято рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону", - сказав він у коментарі "Інтерфакс-Україна".
За його словами, українські військові контролюють ситуацію на цьому напрямку і дають адекватну відповідь ворогу.
"Противник для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих ним же населених пунктах і селищах, щодня несе чималі втрати. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат - зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому", - зауважив речник.
Волошин додав, що командування ухвалило таке рішення, оскільки позиції українських захисників в Урожайному, як і сам населений пункт, були зруйновані внаслідок постійних, комбінованих і тривалих обстрілів противника.
"Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових", - резюмував він.
Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
Що відомо про вихід ЗСУ з Урожайного
Раніше з'явилися дані про те, що російські окупанти намагаються "продавлювати" лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Співрозмовники в Генштабі ЗСУ повідомили про вихід із селища Урожайне Волноваського району Донецької області.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися на Луганщині вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна 12 і 13 липня.
Нагадаємо, як повідомлялося, російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.
Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що армія країни-агресора Росії звернула увагу на новий напрямок на Харківщині. Там окупанти можуть спробувати наступати.
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