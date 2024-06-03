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Росіяни просунулися біля Вовчанська: в ISW розповіли про кардинальні зміни у боях

Руслана Заклінська
3 червня 2024, 09:04
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Військам РФ вдалося незначно просунутися на південний захід від Вовчанська, зазйначили у звіті ISW.
Росіяни просунулися біля Вовчанська: в ISW розповіли про кардинальні зміни у боях
Бої на Харківщині стають позиційними / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти незначно просунулися на південний захід від Вовчанська на тлі боїв на Харківщині. У Вовчанську та поблизу Липців бої стають позиційними. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Російські війська продовжують штурмувати Вовчанськ, намагаючись закріпитися у місті піхотними підрозділами. Проте більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони України.

За даними ISW, війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний захід від Вовчанська. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 червня, свідчать про те, що під час механізованого штурму ворог просунувся у полях на північ та схід від Стариці.

відео дня

Один із російських військових блогерів зазначив, що бої у Вовчанську та поблизу Липців (на північ від Харкова) переходять у позиційну фазу. У Вовчанську діють підрозділи 138-ї та 25-ї мотострілецьких бригад Росії.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині - бої за Вовчанськ

Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати сили РФ на Харківському напрямку, зокрема в передмісті та у самому Вовчанську. 47-а ОМБр показала філігранну роботу зі знищення живої сили та техніки російських штурмових підрозділів біля села Стариця Вовчанського району.

Також експерт BILD Юліан Рьопке заявив, що українські захисники провели успішну контрнаступальну операцію у Вовчанську. У середині травня російські війська зайняли північну частину Вовчанська та кілька центральних кварталів. За останні дні українські захисники частково вибили їх із центру міста.

Як повідомляв Главред, на Золочівському напрямку в Харківській області активних дій російських окупантів поки що не спостерігається. Проте ворог постійно проводить ротацію, повідомив представник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Юрій Повх.

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війна в Україні Харківська область війна Росії та України Інститут вивчення війни Вовчанськ
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