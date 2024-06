Росіяни просунулися біля Вовчанська: в ISW розповіли про кардинальні зміни у боях

Російські окупанти незначно просунулися на південний захід від Вовчанська на тлі боїв на Харківщині. У Вовчанську та поблизу Липців бої стають позиційними. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Російські війська продовжують штурмувати Вовчанськ, намагаючись закріпитися у місті піхотними підрозділами. Проте більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони України.

За даними ISW, війська РФ нещодавно незначно просунулися на південний захід від Вовчанська. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 червня, свідчать про те, що під час механізованого штурму ворог просунувся у полях на північ та схід від Стариці.

Один із російських військових блогерів зазначив, що бої у Вовчанську та поблизу Липців (на північ від Харкова) переходять у позиційну фазу. У Вовчанську діють підрозділи 138-ї та 25-ї мотострілецьких бригад Росії.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.