На околицях Вовчанська точаться жорсткі бої: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Харківщині

Річка Вовча перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Вона є водною перепоною на шляху окупантів і не дає змоги їм форсувати цю місцевість, сказав Волошин.

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ЗСУ не дають окупантам переправитись через річку Вовча / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

ЗСУ стримують наступ російських військ на півночі Харківщини. Українські захисники контролюють приблизно 70% міста Вовчанськ. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"У місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами. Але Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем", - розповів речник.

За його словами, українські військові роблять усе можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем.

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Також під вогневим контролем знаходиться річка Вовча. Волошин наголосив, що ЗСУ докладають всіх зусиль, щоб окупанти не перейшли на інший берег.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, росіяни планують захопити Вовчанськ і розпочати другу фазу наступальної операції на півночі Харківської області. Війська РФ можуть піти у ще одну хвилю посилених штурмів, стверджує ISW.

Також російські окупанти відтягують артилерію та частину піхоти з лівого берега Херсонщини і перкидають її на Харківський напрямок, повідомив командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

Як повідомляв Главред, ворог використовує тактику масованого ураження українських позицій артилерією та КАБами. За словами Волошина, росіяни переміщують підрозділи 44 та 11 армійських корпусів для підтримки штурмових дій, але сил і засобів їм наразі не вистачає.

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