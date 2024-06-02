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Загроза наступу РФ на новому напрямку в Харківській області: заява ЗСУ

Андрій Ганчук
2 червня 2024, 15:15
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Російські окупанти постійно проводять ротацію і підтягують резерви, розповів речник угруповання Харків Юрій Повх у коментарі українським журналістам.
ЗСУ, Харківська область
ЗСУ завдають вогневих ударів по скупченнях російських окупантів / Колаж: Главред, фото: 4-та ОТБр, DeepState (ілюстративне фото)

Активних дій окупантів агресора Росії на Золочівському напрямку в Харківській області поки що не спостерігається. Але ворог постійно проводить ротацію. Про це заявив представник оперативно-тактичного угруповання Харків Юрій Повх.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що українська армія очікує, готується до будь-яких дій росіян на всіх напрямках, і прогнозує їхні дії.

Також військовий уточнив, що війська РФ систематично проводять ротацію і підтягують резерви 44 армійського корпусу та окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.

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"Усе це відомо нашій розвідці. Відповідно, ухвалюються рішення щодо вогневого ураження цих підкріплень", - підкреслив Юрій Повх.

Ситуація на півночі Харківської області - головні новини за темою:

РФ готує наступ ще на одному напрямку на Харківському напрямку, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Йдеться про ризики на Золочівському напрямку, північному заході Харківської області.

Також у ISW раніше стверджували, що війська РФ "хочуть" захопити Вовчанськ і почати другу фазу наступальної операції на півночі Харківщини. Ймовірно, окупанти чекають, поки чисельність угруповання Північ сягне показника в 50-70 тисяч військових.

На північному заході Харківщини в Золочівській громаді оголосили часткову примусову евакуацію. У місцевій територіальній громаді закликали людей виїхати у безпечніші місця на 1-1,5 місяці.

Що відомо про Золочів?

Золочів - селище в Богодухівському районі Харківської області. Селище міського типу розташоване на відстані 41 км на північний захід від міста Харкова на березі річки Уди, пише Вікіпедія.

Золочів знаходиться за 15 кілометрів від російсько-українського кордону.

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