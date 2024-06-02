Місто під бомбардуванням: ЗСУ потужно відкинули окупантів у Вовчанську

Російські окупаційні війська жорстоко бомбардують місто Вовчанськ, перетворюючи його на руїни.

https://glavred.net/ukraine/misto-pid-bombarduvannyam-zsu-potuzhno-kontratakuvali-okupantiv-u-vovchansku-10569860.html Посилання скопійоване

ЗСУ контратакували у Вовчанську / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот: deepstatе

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що Збройні сили України провели контрнаступальну операцію у Вовчанську та мали успіх.

У середині травня російські війська зайняли північну частину Вовчанська у Харківській області та кілька центральних кварталів. За останні дні українським захисникам вдалося частково вибити їх із центру, повідомив Рьопке.

Натомість російські окупаційні війська безжально бомбардують місто, перетворюючи його на руїни. На захід від Вовчанська російські сили взяли близько половини села Стариця. Однак, на інших напрямах їхнє просування сповільнилося.

відео дня

"Вже лише близько чверті території міста перебуває під однозначним російським контролем. Тиждень тому це була майже половина. Росіяни втрачають позиції у Вовчанську і все частіше вдаються до руйнування міста за допомогою РСЗВ, важкої артилерії та плануючих авіабомб, що скидаються з відстані", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Що відбувається у Вовчанську: що відомо

Нагадаємо, що боєць розповів про пік бойових дій на Харківщині. Війська країни-агресорки Росії ведуть штурмові дії в районі Вовчанська на Харківщині, але Сили оборони України стримують ворога та ламають його плани щодо захоплення міста.

Україна контролює понад 70% Вовчанська. На цьому напрямку окупанти перейшли до тактики масованого ураження українських позицій за допомогою артилерії та КАБів. Водночас командування РФ намагається залучити резерви з двох армійських корпусів.

Назар Волошин розповів про вуличні бої у Вовчанську. Ворог намагається продовжувати штурмувати Вовчанськ і не полишає спроб закріпитися у місті піхотними підрозділами. Водночас, він підкреслив, що більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред