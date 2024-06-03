ЗСУ розгромили колону росіян дорогою до Вовчанська: вказано цікаву деталь

У Вовчанську все ще тривають важкі бої з окупантами.

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Росія веде наступ на цій ділянці / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

ЗСУ продовжують знищувати сили окупантів на Харківському напрямку. Найзапекліші бої тривають у передмісті та в самому Вовчанську.

Філігранну роботу з ліквідації живої сили і техніки російських штурмуючих підрозділів біля села Стариця Вовчанського району показала 47-а ОМБр. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко помітив одну деталь, що вибивається.

На кадрах, знятих дроном ЗСУ, продемонстровано процес знищення танка Т-62 з різних ракурсів.

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Коваленко ж вказав, що два роки тому російські пропагандисти стверджували, що Т-62 через свою зношеність використовуватимуть як ерзац-артилерію, закопуючи стаціонарною вогневою точкою.

Однак у 2024 році РФ витягла стару техніку заради наступальних операцій на Харківському напрямку.

Коваленко відзначив цікаву тенденцію. За його спостереженням, старі радянські танки здебільшого концентрують на Півдні та Півночі, "новіша" номенклатура відправляється переважно на Донецький плацдарм.

"Тобто, очевидний дефіцит у пропорційному забезпеченні типами ОБТ груп військ", - пояснив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні - ситуація на фронті

ЗСУ стримують наступ російських військ на півночі Харківщини. Українські захисники контролюють приблизно 70% міста Вовчанськ.

За спостереженнями Інституту вивчення війни, ЗС РФ можуть розпочати наступальні дії ще й на Золочівському напрямку, що на північному заході від міста Харків.

Окремо аналітики відзначають просування ворога в Запорізькій області в районі населеного пункту Нестерянка і біля населених пунктів Сокіл і Семенівка Донецької області.

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