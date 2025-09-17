Рус
Читати російською
НАТО одразу напружилося після атаки РФ на Польщу: чому з Україною це не працює

Анна Ярославська
17 вересня 2025, 11:06
Наліт російських дронів на Польщу показав різницю між членами НАТО і країнами поза Альянсом.
Дрон, постачання ППО в Україну
Затримки з поставками ППО почалися ще до атаки на Польщу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чи є атака російських дронів на Польщу спробою зірвати постачання ППО Україні
  • Що гальмує рішення Європи щодо України

Авіаційний експерт, колишній інженер із випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап прокоментував теорію, яка поширюється у ЗМІ, про те, що атака дронів на Польщу нібито мала на меті зірвати постачання ППО Україні.

За його словами, ця думка має під собою певне підґрунтя. Але варто враховувати, що адміністрація Трампа починала затримки з поставками ще до цього.

Криволап пояснив в інтерв'ю Главреду, що події 10 вересня, коли російські дрони залетіли на територію Польщі, показали суттєву різницю між тим, коли країна є членом НАТО, і коли ні.

"Польща тільки заявила про ситуацію - і одразу отримала 37,4 млрд доларів допомоги. Одразу ж полетіли "Авакси", F-35, паливозаправники. Франція направила три Rafale з ядерною зброєю та гіперзвуковими ракетами, щоб створити альтернативну загрозу. Тобто НАТО напружилося", - сказав авіаційний експерт.

Він нагадав, що Велика Британія запропонувала Eurofighter Typhoon для патрулювання повітряного простору, щоб забезпечити майже цілодобове спостереження за східним фронтом. Також розглядаються всі військові можливості закриття неба над Україною.

"Для цього є конкретний план, розрахунки: 120 літаків, купа вертольотів, певна кількість "Аваксів", "Патріотів" і так далі. Тобто технічні можливості всі є, потрібно лише ухвалити політичне рішення. А політичне рішення, як ми розуміємо, ухвалюється консенсусом. І доки Європа ухвалюватиме рішення консенсусом, вона нічого особливого зробити не зможе", - сказав Криволап.

Дивіться відео інтерв'ю Костянтина Криволапа Главреду:

Росія атакувала Польщу - головне

Як писав Главред, під час масованої ракетно-дронової атаки РФ на Україну в ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про масштабну провокацію з боку РФ. За його словами, це був перший випадок знищення російських дронів на території країни НАТО.

Унаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Вирики, між будівлею початкової школи і мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.

Представник польського уряду Адам Шлапка підтвердив, що НАТО задіяло статтю 4 Північноатлантичного договору і вже провело консультації.

НАТО одразу напружилося після атаки РФ на Польщу: чому з Україною це не працює
Що таке 4 стаття НАТО / Інфографіка: Главред ​

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало свідомою провокацією Кремля. Протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не так ефективно, як мала б.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав інцидент "абсолютно безрозсудним" і зазначив, що оцінка атаки триває.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Політики обговорили атаку російських безпілотників на Польщу, яка сталася в ніч на 10 вересня.

Навіщо дрони РФ атакували Польщу: думка експерта

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник заявив, що інцидент із російськими дронамі може спровокувати розкол усередині польської влади, адже там доволі напружені стосунки між президентом, його політичними силами та прем'єр-міністром.

"Якщо замість того, щоб об'єднатися і відкласти політичні суперечки, вони почнуть звинувачувати один одного, то російські стратеги можуть поставити собі "плюсик" за досягнення ще однієї мети - внутрішнього ослаблення Польщі", - сказав Мельник в інтерв'ю Главреду.

Друга площина - рівень НАТО, на якому теж очікуються дискусії. Зокрема, Росія уважно стежитиме, якою буде реакція Білого дому.

"Адже попри те, що всі члени Альянсу формально "рівні за столом", на політичному рівні саме США залишаються головним гарантом", - пояснив експерт.

Мельник нагадав, що за всю історію існування Північно-Атлантичного альянсу стаття 5 була активована лише один раз - після терактів 11 вересня 2001 року.

Інші новини:

Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

