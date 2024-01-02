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Росія рекордно б'є по Києву "Кинджалами" : їх практично неможливо збити

Єлизавета Бельмас
2 січня 2024, 09:27оновлено 2 січня, 11:19
Окупанти атакують столицю України аеробалістичними ракетами.
Росія рекордно б'є по Києву
Росія рекордно б'є по Києву "кинджалами" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Вранці 2 січня в Києві пролунали вибухи у кількох районах міста. Окупанти атакували столицю ракетами.

Через ракетну атаку в деяких частинах міста пропало світло і вода. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в напрямку Києва були запущені ракети типу "Кинджал".

У соцмережах повідомили, що на даний момент за підрахунками столицю атакували 11 "Кинджалів", при цьому тривога триває.

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Особливість "Кинджалів"

Особливість цієї ракети в тому, що вона може вразити ціль на відстані до 2 000 кілометрів. Її максимальна швидкість становить приблизно 12 000 кілометрів на годину і є гіперзвуковою. Крім іншого, ракети даного типу здатні маневрувати на траєкторії польоту і запускаються виключно з літака, який розганяється при запуску до максимальної швидкості. Вартість однієї такої ракети сягає 10 мільйонів доларів.

Ракета "Кинджал" в атаках на Україну

Нагадаємо, в ході нічної атаки, 4 травня, підрозділи Повітряних сил Збройних сил України вперше зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал", яка є справжньою "непереможною" гордістю росіян. Про це повідомив командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. "Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не має аналогів" Кинджал! Сталося це під час нічної атаки 4 травня в небі Київщини. Ракету Х-47 випустив Міг — 31к з території Росії", - написав Олещук.

Також цю історичну подію прокоментував військовий експерт. Олег Жданов виявив слабке місце так званої "суперзброї" диктатора Володимира Путіна. За словами Жданова, "Кинджал", як виявилося, здатний розвивати гіперзвукову швидкість тільки на окремих ділянках траєкторії.

Трохи пізніше президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Сергію Яременку, командиру 96-ї зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Центр" за ліквідацію понад 200 цілей, у тому числі 13 ракет "Кинджал",

Останній раз про знищення непереможної зброї в столиці повідомлялося 14 грудня. Представник командування ВПС ЗСУ Юрій Гнат заявив, що в Києві ППО під час однієї з повітряних тривог у четвер, 14 грудня, збила одну аеробалістичну ракету Х-47м Кинджал.

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війна в Україні ракета Кинджал
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