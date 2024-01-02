Окупанти б'ють ракетами по Києву: частина столиці залишилася без світла і води

Російські загарбники з самого ранку атакують Київ.

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Частина столиці залишилася без світла і води / колаж: Главред, фото: УНІАН

Вранці 2 січня в Києві гримлять вибухи. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу сил ППО. Також тривога оголошена по всій території України через ракетну небезпеку.

По ситуації на 8:02 вибухи в різних районах столиці підтвердив мер Києва Віталій Кличко і голова КМВА Сергій Попко.

Також Кличко повідомив про те, що частина об'єктів і житлових приміщень в декількох районах столиці знеструмлені і позбавлені подачі води.

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Київ без води / скриншот

Атака на Київ / скріншот

Також знеструимлення підтвердили в ДТЕК.

"Київ: через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. Як тільки дозволить ситуація, обязателно повернемо вам світло. Вірте в енергетиків і ППО",- повідомили у відомстві.

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Атака на Україну

Нагадаємо, в ніч на 2 січня в Києві була оголошена повітряна тривога, пов'язана з атакою ворожих БПЛА. Сили ППО знищили 35 російських дронів.

У Деснянському районі столиці було загоряння на території житлової забудови. Також зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА і в Голосіївському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

У ніч на 1 січня російські війська запустили кілька груп дронів-камікадзе "Шахед" з південного напрямку. Під ударом ворожих безпілотників виявилися Одеса, Львів і Дніпро.

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