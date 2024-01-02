Окупанти б'ють ракетами по Києву: частина столиці залишилася без світла і води

Вранці 2 січня в Києві гримлять вибухи. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу сил ППО. Також тривога оголошена по всій території України через ракетну небезпеку.
По ситуації на 8:02 вибухи в різних районах столиці підтвердив мер Києва Віталій Кличко і голова КМВА Сергій Попко.
Також Кличко повідомив про те, що частина об'єктів і житлових приміщень в декількох районах столиці знеструмлені і позбавлені подачі води.
Також знеструимлення підтвердили в ДТЕК.
"Київ: через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах. Як тільки дозволить ситуація, обязателно повернемо вам світло. Вірте в енергетиків і ППО",- повідомили у відомстві.
Новина доповнюється..
Атака на Україну
Нагадаємо, в ніч на 2 січня в Києві була оголошена повітряна тривога, пов'язана з атакою ворожих БПЛА. Сили ППО знищили 35 російських дронів.
У Деснянському районі столиці було загоряння на території житлової забудови. Також зафіксовано падіння уламків ворожого БПЛА і в Голосіївському районі. Інформація про постраждалих не надходила.
У ніч на 1 січня російські війська запустили кілька груп дронів-камікадзе "Шахед" з південного напрямку. Під ударом ворожих безпілотників виявилися Одеса, Львів і Дніпро.
Інші новини:
- У Києві прогриміла серія дуже потужних вибухів, РФ б'є ракетами: всі подробиці
- Вибухи в Харкові: місто - під масованим ударом РФ, є "прильоти"
- РФ масовано атакує Україну: вибухи і "прильоти" у багатьох областях