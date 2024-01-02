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РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви

Олексій Тесля
2 січня 2024, 08:18оновлено 2 січня, 09:16
Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-камікадзе 2 січня.
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/ Главред

У вівторок вранці, 2 січня, РФ масовано вдарила по Україні ракетами і дронами-камікадзе. У багатьох областях прогриміли вибухи.

Удар по Дніпропетровщині

Окупанти атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками типу "Шахед".

В результаті через пошкодження ліній електропередач, сотні сімей залишилися без світла, повідомив в Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

відео дня

Він зазначив, що близько опівночі в області працювала ППО. Захисники України знищили 6 "Шахедів" - у Дніпровському, Синельниківському, Нікопольському та Новомосковському районах.

Крім того, в Криворізькому районі уламки БпЛА, який збили раніше, пошкодили лінію електропередач. Без світла залишилися кілька сотень сімей. Фахівці вже все відновили.

По Нікопол окупанти били з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає.

Screenshot
/ t.me/dnipropetrovskaODA

Атака на Харків

Потужні вибухи також прогриміли вранці у вівторок у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"У Харкові вибух", - йдеться в повідомленні.

Мер міста уточнив, що Харків під масованим ракетним ударом. Він закликав людей перебувати в укриттях.

"Є кілька прильотів в центрі Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятувальники. Інформація про постраждалих зараз уточнюється", - написав пізніше Терехов.

Screenshot
/ t.me/ihor_terekhov

У свою чергу глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про те, що окупанти завдали ударів по Харкову.

За його даними, вже відомо як мінімум про шістьох постраждалих.

Пізніше він уточнив, що окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. В результаті-понад 20 постраждалих, одна людина загинула.

Також пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарські будівлі, інша цивільна інфраструктура, є загоряння автомобілів.

РФ масовано атакує Україну: у кількох областях 'прильоти', є жертви
/ t.me/synegubov

Удар по Миколаївщині

Окупанти також атакували південь України дронами-камікадзе Shahed, повідомили в Telegram Сил оборони півдня України.

"Нічна ворожа дронова атака на півдні була відпрацьована максимально результативно. З вечора росіяни двома хвилями запускали дрони з паузою понад три години", - йдеться у повідомленні.

Перша хвиля тривала близько години, друга – п'ять годин поспіль.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 6 безпілотників типу Shahed-131/136.

У Миколаєві уламки збитого БПЛА спричинили пожежу гаражів, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Постраждалих немає.

РФ масовано атакує Україну: у кількох областях 'прильоти', є жертви
/ t.me/SJTF_Odes
РФ масовано атакує Україну: у кількох областях 'прильоти', є жертви
/ t.me/SJTF_Odes

Вибухи у Кропивницькому

Вранці 2 січня вибухи також прогриміли у Кропивницькому Кіровоградської області, повідомляє "Суспільне".

"У Кропивницькому чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що раніше в повітряних силах ЗСУ повідомляли про проліт ракет в напрямку Кропивницького.

Додамо, що в багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.

Screenshot
/ t.me/suspilnenews

Масований удар по Україні

Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами"Кинджал".

Голова Київської міської dійськової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті атаки РФ троє постраждалих в одному з будинків в Солом'янському районі столиці. Усіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці.

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