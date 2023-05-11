Україна перша в світі збила "Кинджал": Жданов розкрив деталі ганьби РФ

Росіянам доведеться доводити, що "Кинджал" - дійсно гіперзвукова ракета, вважає експерт.

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Фрагмент кинджала, Олег Жданов / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Підрозділи Повітряних сил Збройних сил України зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал". Військовий експерт Олег Жданов виявив слабке місце так званої "суперзброї" диктатора Володимира Путіна.

За словами Жданова, "Кинджал", як виявилося, здатний розвивати гіперзвукову швидкість тільки на окремих ділянках траєкторії, розповів він на власному YouTube каналі.

"Деякі люди, які розбираються в конструктиві і в ракетобудуванні, відзначали, що "Кинджал" може розвивати гіперзвукову швидкість тільки на окремих ділянках траєкторії, а так — це балістична Надзвукова ракета, яка приблизно така ж, як і всі інші. Тому для Patriot особливих відкриттів немає. Вийшло випробування зразка. Для Росії це повне фіаско, що "кинджал" був збитий комплексом Patriot", — заявив він.

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Цікаво, як тепер росіяни будуть доводити, що "Кинджал" — дійсно гіперзвукова ракета, зазначив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Що вона" призначена для подолання будь-яких про (протиракетної оборони), які тільки в світі існують". Ось вам і результат", - додав експерт.

ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал"

Як повідомляв Главред, підрозділи Повітряних сил Збройних сил України зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал". Це сталося в ході нічної атаки, 4 травня. Російську гіперзвукову ракету Кинджал вдалося збити завдяки американським комплексам ППО Patriot.

Водночас представник Повітряних сил України Юрій Гнат зазначив, що поки не варто радіти першому збиттю ракети "Кинджал" за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot, адже Україні потрібно більше таких систем, щоб мати можливість захистити українські території від балістичних ракет. Також Гнат підкреслив, що росіяни занадто рано дізналися про успішне використання українцями ЗРК Patriot для збиття ракети "Кинджал". За його словами, варто було б оприлюднити таку інформацію пізніше.

Нагадаємо, 19 квітня Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем про Patriot. Він подякував Німеччині, США і Нідерландах за надану допомогу і додав, що тепер українське небо стає більш безпечним.

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