У Києві ППО успішно збила аеробалістичну ракету 'Кинджал' - ЗСУ

Росіяни намагаються заплутати українську ППО і зрозуміти особливості її роботи, каже речник Повітряних сил.

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У Києві збили балістичну ракету / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у Києві ППО під час однієї з повітряних тривог у четвер, 14 грудня, збила одну аеробалістичну ракету Х-47М Кинджал.

За його словами в ефірі Київ24, країна-агресор 14 грудня запускала як реальні цілі, а саме - балістичні ракети Кинжал, так і фальш-ціль. Це необхідно для того, щоб заплутати українську ППО і зрозуміти особливості її роботи, каже речник Повітряних сил. Він також підтвердив, що вибухи, які чули кияни вдень, були пов’язані з роботою ППО.

"Є збиття однієї ракети", - додав Ігнат. відео дня

Нагадаємо, що РФ запустила по півдню України понад 40 дронів. За попередніми даними, сили ППО збили 32 ворожих дрона в небі над Одеською областю та сім – над Миколаївщиною.

Стало відомо, який об'єкт намагалась уразити РФ. Згурець зауважив, що РФ цього разу використала ракети 48Н6, що, за словами експерта, є "зброєю терору" та запускаються з Брянської області.

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