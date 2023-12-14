У Києві ППО успішно збила аеробалістичну ракету 'Кинджал' - ЗСУ

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у Києві ППО під час однієї з повітряних тривог у четвер, 14 грудня, збила одну аеробалістичну ракету Х-47М Кинджал.
За його словами в ефірі Київ24, країна-агресор 14 грудня запускала як реальні цілі, а саме - балістичні ракети Кинжал, так і фальш-ціль. Це необхідно для того, щоб заплутати українську ППО і зрозуміти особливості її роботи, каже речник Повітряних сил. Він також підтвердив, що вибухи, які чули кияни вдень, були пов’язані з роботою ППО.
"Є збиття однієї ракети", - додав Ігнат.відео дня
Нагадаємо, що РФ запустила по півдню України понад 40 дронів. За попередніми даними, сили ППО збили 32 ворожих дрона в небі над Одеською областю та сім – над Миколаївщиною.
Стало відомо, який об'єкт намагалась уразити РФ. Згурець зауважив, що РФ цього разу використала ракети 48Н6, що, за словами експерта, є "зброєю терору" та запускаються з Брянської області.
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